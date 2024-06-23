Шарль Леклер о борьбе с Сайнсом: «Карлос решил пройти поворот так, будто меня там вообще не было»

Леклер рассказал о борьбе с на Гран-при Испании.

Пилот « » отметил, что его напарник действовал чересчур агрессивно, атакуя его в борьбе за позицию – учитывая в том числе и то, что до гонки команда сказала обоим пилотам стараться экономить ресурс шин.

«Еще до начала заезда команда сказала нам стараться беречь шины на том этапе гонки. Именно этим я и занимался. Последний поворот отлично подходит для того, чтобы добиться наибольшей экономии ресурса шин – и мы знали, что нам нужно их беречь.

Но Карлос, как мне кажется, решил использовать один круг – и очень сильно атаковал в 14-м повороте, после чего мы поравнялись и он в итоге меня обогнал. Что абсолютно нормально. Но затем Карлос решил пройти тот поворот так, как будто бы меня на трассе вообще не было. И вот это немного досадно. В любом случае, мы все обсудим внутри команды.

На самом деле ничего особенного в этом нет. Я все понимаю – это его домашняя гонка и в целом важный момент в его карьере. Так что, я полагаю, он хотел сделать что-то зрелищное, только вот я был не самым подходящим кандидатом для таких вещей.

В конце гонки нам, к сожалению, не хватило еще одного круга, чтобы добраться до четвертой позиции, что тоже немного досадно. Но это максимум, что мы могли сделать. Думаю, мы хорошо отработали в плане стратегии. Досадно, что мы потеряли какое-то время в начале, застряв за несколькими соперниками, но ничего не поделаешь.

Мне удалось хорошо поработать над тем, чтобы сберечь шины на первом отрезке – именно ради этого все и делалось, чтобы дольше оставаться на трассе. И с задачей я справился. Так что да, вряд ли мы могли сделать что-то большее», – рассказал .

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