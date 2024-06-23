Шарль Леклер о борьбе с Сайнсом: «Карлос решил пройти поворот так, будто меня там вообще не было»

Теги Гран-при Испании Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Авто

Леклер рассказал о борьбе с Сайнсом на Гран-при Испании.

Пилот «Феррари» отметил, что его напарник действовал чересчур агрессивно, атакуя его в борьбе за позицию – учитывая в том числе и то, что до гонки команда сказала обоим пилотам стараться экономить ресурс шин.

«Еще до начала заезда команда сказала нам стараться беречь шины на том этапе гонки. Именно этим я и занимался. Последний поворот отлично подходит для того, чтобы добиться наибольшей экономии ресурса шин – и мы знали, что нам нужно их беречь.

Но Карлос, как мне кажется, решил использовать один круг – и очень сильно атаковал в 14-м повороте, после чего мы поравнялись и он в итоге меня обогнал. Что абсолютно нормально. Но затем Карлос решил пройти тот поворот так, как будто бы меня на трассе вообще не было. И вот это немного досадно. В любом случае, мы все обсудим внутри команды.

На самом деле ничего особенного в этом нет. Я все понимаю – это его домашняя гонка и в целом важный момент в его карьере. Так что, я полагаю, он хотел сделать что-то зрелищное, только вот я был не самым подходящим кандидатом для таких вещей.

В конце гонки нам, к сожалению, не хватило еще одного круга, чтобы добраться до четвертой позиции, что тоже немного досадно. Но это максимум, что мы могли сделать. Думаю, мы хорошо отработали в плане стратегии. Досадно, что мы потеряли какое-то время в начале, застряв за несколькими соперниками, но ничего не поделаешь.

Мне удалось хорошо поработать над тем, чтобы сберечь шины на первом отрезке – именно ради этого все и делалось, чтобы дольше оставаться на трассе. И с задачей я справился. Так что да, вряд ли мы могли сделать что-то большее», – рассказал Леклер.

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12 комментариев
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Нытье в Феррари надоедает . Если уже сейчас Шарль плывет, то что будет в следующем году с Льюисом
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Да хватит ныть, дятел! Опережай его сильнее тогда. Карлосу чуть напортачили с тактикой, он безропотно пропустил тебя, когда надо.
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Ответ RusSt
И выпилиться из гонки двумя машинами? В итоге финишировал выше значит все правильно сделал
Ну раз принял решение не идти до конца - тем более пусть не ноет
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Ответ Дмитрий Елисеев
Уже третий год пишу и собираю минуса. Леклер - не пилот чемпионского уровня. Сильный уикенд в Монако и опять череда невзрачных выступлений.
А вам не кажется, что дело может быть в нестабильной машине. До этого машина была хороша на прошлых трассах, а сейчас трассы не подошли машине, поэтому нет скорости. Без быстрой машины, как можно побеждать? Ни Шумахер, ни Хэмилтон, ни Ферстаппен не выиграют чемпионат мира без быстрой и стабильной машины.
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Ответ Дмитрий Елисеев
Уже третий год пишу и собираю минуса. Леклер - не пилот чемпионского уровня. Сильный уикенд в Монако и опять череда невзрачных выступлений.
Да хоть пятый год пиши, всем по барабану на аналитику великого Дмитрия
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Хватит ныть, бейся наконец.
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А как это связано? Напарник боролся грубо это факт. То что он не полез до столкновения не меняет факт жесткой борьбы
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Ответ Игорь Горшков
Хватит ныть, бейся наконец.
И выпилиться из гонки двумя машинами? В итоге финишировал выше значит все правильно сделал
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Ответ RusSt
И выпилиться из гонки двумя машинами? В итоге финишировал выше значит все правильно сделал
скорее дали финишировать впереди... стратегия питстопов коварная штука
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Ответ RusSt
И выпилиться из гонки двумя машинами? В итоге финишировал выше значит все правильно сделал
Биться, это не означает бить кого-то. Может Леклеру посмотреть обучающие видео Шумахера, как он прессовал всех и одним своим появлением рядом наводил ужас?
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