Макс Ферстаппен: «В ближайших гонках «Ред Булл» будет находиться под сильным давлением. Времена легких побед в прошлом»

Ферстаппен оценил выступления конкурентов « » на Гран-при Испании.

Пилот австрийской команды считает, что « » и Ландо Норрису удалось их догнать, и что теперь «Ред Булл» придется непросто в ближайших гонках.

«Сегодня нам пришлось попотеть. Вскоре после старта возник ключевой момент в борьбе с . И это позволило Расселлу обогнать нас – и я понимал, что мне нужно очень быстро самому его догнать.

У нас были проблемы с тем, чтобы поддерживать необходимую скорость, а также мне приходилось чрезвычайно бережно работать с шинами. К счастью, этого хватило, чтобы в конце гонки все-таки победить Ландо.

У нас были проблемы с темпом – не думаю, что это была наша лучшая гонка с точки зрения работы с шинами. Сегодня Ландо смог выжать из своих шин больше скорости. В этом «Макларен» сегодня был лучше. Не могу сказать, что мы сделали что-то не так, совсем нет, но нам нужно прибавлять.

Я полагаю, что в ближайших гонках мы будем находиться под очень сильным давлением. Так что нам нужно поднапрячься. Времена легких побед в прошлом», – рассказал .

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