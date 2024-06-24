«Альпин» нацелена на подписание Сайнса (RN365)

Теги возможные переходы Гран-при Испании Флавио Бриаторе Феррари Заубер Уильямс Ауди Карлос Сайнс Формула-1 Рено Эстебан Окон Пьер Гасли Альпин Авто

Сайнс может продолжить карьеру в «Альпин».

«Альпин» пытается переманить пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, который пока не определился, где будет выступать в 2025 году.

Французский коллектив был худшим в «Формуле-1» на старте сезона-2024, однако за последние уик-энды поднялся на седьмую строчку в Кубке конструкторов.

По информации RacingNews365, на подписании Сайнса настаивает глава группы «Рено» Лука де Мео. Свою роль играют и советы Флавио Бриаторе – нового исполнительного консультанта «Альпин».

Команда и Карлос находятся в постоянном контакте. По ходу этапа в Барселоне окружение Сайнса, Бриаторе и де Мео провели несколько встреч.

Ранее предполагалось, что гонщик «Феррари» выбирает между «Заубером» (с сезона-2026 – «Ауди») и «Уильямсом». Перед Гран-при Испании появлялись сообщения, что контракт с «Уильямсом» уже подписан. Сам Карлос заявил, что данная информация не соответствует действительности.

Испанец выступал за «Рено» в 2017-2018 годах.

В конце сезона «Альпин» покинет Эстебан Окон. Будущее Пьера Гасли не определено, но Бриаторе намекал на то, что пилот останется в команде.

Победитель 3 Гран-при «Ф-1» из «Феррари» все еще без места и замер между двумя аутсайдерами. Кого же выберет Сайнс?

5 комментариев
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Ну, вероятно, это лучший доступный сейчас вариант
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А что? Кстати вариант. Практически гарантированный середняк.
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Ответ Turist-o
Не торопитесь скоро Алонсо посрется с Астон и сам прибежиттв Альпин 🤣🤣🤣
Там уже один, два этапа и все🤣🤣🤣🤣🤣
Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» должен меньше говорить и больше делать
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Не торопитесь скоро Алонсо посрется с Астон и сам прибежиттв Альпин 🤣🤣🤣
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Ответ Павел Швецов
Ну, вероятно, это лучший доступный сейчас вариант
Лучший возможно на 25 год, но не факт что на 26, и команда очень странная, сплошные скандалы, увольнения.
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