«Альпин» нацелена на подписание Сайнса (RN365)

Сайнс может продолжить карьеру в «Альпин».

«Альпин» пытается переманить пилота «Феррари» , который пока не определился, где будет выступать в 2025 году.

Французский коллектив был худшим в «Формуле-1» на старте сезона-2024, однако за последние уик-энды поднялся на седьмую строчку в Кубке конструкторов.

По информации RacingNews365, на подписании Сайнса настаивает глава группы «Рено» Лука де Мео. Свою роль играют и советы – нового исполнительного консультанта «Альпин».

Команда и Карлос находятся в постоянном контакте. По ходу этапа в Барселоне окружение Сайнса, Бриаторе и де Мео провели несколько встреч.

Ранее предполагалось, что гонщик «Феррари» выбирает между « » (с сезона-2026 – « ») и « ». Перед Гран-при Испании появлялись сообщения, что контракт с «Уильямсом» уже подписан. Сам Карлос заявил, что данная информация не соответствует действительности.

Испанец выступал за «Рено» в 2017-2018 годах.

В конце сезона «Альпин» покинет Эстебан Окон. Будущее Пьера Гасли не определено, но Бриаторе намекал на то, что пилот останется в команде.

Победитель 3 Гран-при «Ф-1» из «Феррари» все еще без места и замер между двумя аутсайдерами. Кого же выберет Сайнс?