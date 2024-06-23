Ландо Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Испании
Норриса признали гонщиком дня на Гран-при Испании.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
На этапе в Барселоне Норрис стартовал с поула, но потерял две позиции, пропустив Макса Ферстаппена и Джорджа Расселла.
В итоге Норрису удалось отыграть и финишировать вторым, уступив Ферстаппену на финише гонки 2 секунды.
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Слил стратегию (да, без вопросов, что на оверкатах он очень хорош, но с командой сегодня было нулевое взаимодействие)
В чем был лучшим то?🤷♂️
Обогнал Рассела, чего Норрис даже не попытался.
Вовремя обогнал Пиастри,которого наверняка держали чтоб тот попридержал Макса.
В общем придраться не к чему. Все грамотно.
Это за что?
За то чтобы вместо того, чтобы нормально стартовать выдавливать Макса и тем самым запороть старт себе и проиграть гонку?
Смешно
Пускай дальше кепку Росси одевает и идет в песочницу играть. На таком Маке тот же Хэм уверенно забрал бы победу
Ферстапен однозначно если брать из лидиров!