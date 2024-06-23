Ландо Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Испании

Теги Гран-при Испании Макларен Формула-1 Ландо Норрис Авто

Норриса признали гонщиком дня на Гран-при Испании.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

На этапе в Барселоне Норрис стартовал с поула, но потерял две позиции, пропустив Макса Ферстаппена и Джорджа Расселла.

В итоге Норрису удалось отыграть и финишировать вторым, уступив Ферстаппену на финише гонки 2 секунды.

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32 комментария
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Слил старт
Слил стратегию (да, без вопросов, что на оверкатах он очень хорош, но с командой сегодня было нулевое взаимодействие)
В чем был лучшим то?🤷‍♂️
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+23
Тот случай когда реально Макс заслуживал.
Обогнал Рассела, чего Норрис даже не попытался.
Вовремя обогнал Пиастри,которого наверняка держали чтоб тот попридержал Макса.
В общем придраться не к чему. Все грамотно.
+21
-4
+17
Честно, это уже перебор. Проиграл прямому конкуренту старт и саму гонку, все обгоны делал при преимуществе в резине, за что ? Тот же Макс обогнал на старте Норриса, а потом Рассела на одинаковых шинах 🤷🏻‍♂️
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-4
+15
На этот раз незаслуженно. Сам все просрал, хотя машина была быстрее Редбулл.
+17
-5
+12
смехота
+12
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+9
И за что интересно? За слив?
+12
-5
+7
Норрису гонщика дня выдают буквально за красивые глаза
+8
-2
+6
Ответ torolen
Ну Чеко всю жизнь не едет, а Пиастри отвалился от Норриса лишь на 2-х последних этапах. Это ли не говорит о скилле именно Ландыша? Да, проиграл старт. Ну так в Барселоне такой поул, что еще не известно - не выгоднее ли второе место. Но в целом за гран-при - поул взял, второе место обратно отыграл, лучший круг поставил, интригу подарил, супер дуэль с Расселом. Ну мало это лично вам для голосования за лучшего гонщика? Ок, голосуйте за другого. Например, за Макса. Но не надо так удивленно закатывать глаза - «за что?!», «да как так?!», «хватит тянуть!». Ну чистый хейт уже
О его скилле говорит, что на быстрейшей машине, стартуя с поула, он приехал вторым
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Ахахах
Это за что?
За то чтобы вместо того, чтобы нормально стартовать выдавливать Макса и тем самым запороть старт себе и проиграть гонку?
Смешно
Пускай дальше кепку Росси одевает и идет в песочницу играть. На таком Маке тот же Хэм уверенно забрал бы победу
+8
-5
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Дурдом,что Норрис лучший.Сам всё испортил,зател за счёт шин исправлял.Макс контролировал гонку.2 секунды...стало когда Макс уже выиграл гонку.
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За что ? За провальную стратегию на лучшем болиде ?
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За что ему постоянно это звание дают? Сегодня своими руками проиграл гонку, на быстрейшей машине и стартуя с поула.
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-4
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Норис гонщик дна, ахаха
Ферстапен однозначно если брать из лидиров!
+7
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+2
Ответ torolen
Ну Чеко всю жизнь не едет, а Пиастри отвалился от Норриса лишь на 2-х последних этапах. Это ли не говорит о скилле именно Ландыша? Да, проиграл старт. Ну так в Барселоне такой поул, что еще не известно - не выгоднее ли второе место. Но в целом за гран-при - поул взял, второе место обратно отыграл, лучший круг поставил, интригу подарил, супер дуэль с Расселом. Ну мало это лично вам для голосования за лучшего гонщика? Ок, голосуйте за другого. Например, за Макса. Но не надо так удивленно закатывать глаза - «за что?!», «да как так?!», «хватит тянуть!». Ну чистый хейт уже
Самый смешной комментарий за многие месяцы. Человек умудряется доказать, что в Барселоне поул хуже, чем второе место. Это же надо до такого опуститься. Хоть бы статистику всех гонок на этой трассе посмотрел, но ради Норриса готов опозориться. Ужас.
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Ответ torolen
Почему Пиастри на быстрейшей машине лишь Альпин обошел? Еле-еле
По твоей кривой логике тогда и Макса по Пересу нужно оценивать)
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Ответ Дмитрий Елисеев
Тот случай когда реально Макс заслуживал. Обогнал Рассела, чего Норрис даже не попытался. Вовремя обогнал Пиастри,которого наверняка держали чтоб тот попридержал Макса. В общем придраться не к чему. Все грамотно.
Макс всегда гонщик дня. Уикэнда в целом. Но, видите, от Макса устали. Но не Я))) Макс Топ
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Сам все потерял на старте к сожалению
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Давно надо называть вещи своими именами, у Люси появился молодой конкурент, правда надо определиться, как его называть - Нора, Нюра или Лана.
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Ответ ALMANAC
Слил старт Слил стратегию (да, без вопросов, что на оверкатах он очень хорош, но с командой сегодня было нулевое взаимодействие) В чем был лучшим то?🤷‍♂️
Да, Макс - лучший сегодня. Ладно слил старт. Но вот претензию про слитую стратегию непонятно. Норм была стратегия.
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Ответ PredatorMax
Норрису гонщика дня выдают буквально за красивые глаза
Выбирают зрилы. И дают этот титул любому, но не Максу))) а Максу он и не сдался) Он настоящие клепает. Хотя он гонщик дня, уикэнда, года, Эры!... Поколения. Он и РБ
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Ответ Warasdafgds
Выбирают зрилы. И дают этот титул любому, но не Максу))) а Максу он и не сдался) Он настоящие клепает. Хотя он гонщик дня, уикэнда, года, Эры!... Поколения. Он и РБ
Макс своих лучших собрал в 2018-2021 годах, когда все устали от Хэма
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