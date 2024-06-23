Ландо Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Испании

Норриса признали гонщиком дня на .

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

На этапе в Барселоне Норрис стартовал с поула, но потерял две позиции, пропустив Макса Ферстаппена и Джорджа Расселла.

В итоге Норрису удалось отыграть и финишировать вторым, уступив Ферстаппену на финише гонки 2 секунды.

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