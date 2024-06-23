Ландо Норрис: «Я должен был выигрывать гонку»

Теги Гран-при Испании Макларен Формула-1 Ландо Норрис Авто

Норрис взял на себя вину за поражение на Гран-при Испании.

Пилот «Макларена» считает, что сумел бы выиграть гонку в Барселоне, если бы не провалил старт и не потерял время позади Джорджа Расселла.

«Я должен был выигрывать гонку. Я провалил старт, тут все просто. Машина сегодня была невероятна. Мы были самыми быстрыми на трассе, вне всяких сомнений. Просто я все проиграл на старте.

Разумеется, я разочарован, хотя поводов для позитива у нас много. Всего один негативный момент – и он все испортил. Я это знаю.

В остальном же мы заработали много очков и хочу сказать большое спасибо команде, потому что машина работала поразительным образом», – рассказал Норрис.

Ферстаппен одолел «Макларен» в битве стратегий и выиграл гонку в Испании

33 комментария
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Макларену пора бы понять, что Норриса слушать в плане стратегии - это путь к самоуничтожению. Сочи ничему не научил. Похоже, Барселона тоже ничему не научит. Типичный Норрис.
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Очень долго возился с Расселлом. Макс быстро с ним справился. Второй ключевой момент. А нечётная линия вся плохо стартовала
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Ответ Сергей Евсеев
Макларену пора бы понять, что Норриса слушать в плане стратегии - это путь к самоуничтожению. Сочи ничему не научил. Похоже, Барселона тоже ничему не научит. Типичный Норрис.
А что не так-то оказалось по стратегии в целом? Не повезло (или сам ошибся) со стартом. С третьего места отыгрались обратно на второе. В том числе за счет стратегии.

А как надо было? Подрезать раньше? А если бы это ничего не дало?
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В стратегии много потерял когда на первом софте растянул отрезок, на медиуме много ресурса осталось на втором отрезке, но нужно было идти за Максом на софте на третьем отрезке. Как итог пустая потеря на первом отрезке
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Ответ Paninaro
У Норриса не Ред Булл.
Норрис и на РБ нашел бы способ проиграть)
Они с Леклером случайно не родственники? Будут по очереди выигрывать квалы, а в гонке побеждать все равно будет Макс.
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Ответ Gigsan
Ну если в твоем болиде сидели бы Макс, Хэм или Леклер, то возможно А так с учетом, что в болиде Макларена сидел Норрис второму месту надо радоваться, а не расстраиваться
Ну Леклер-то прям топ из топов)))
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Ответ torolen
А что не так-то оказалось по стратегии в целом? Не повезло (или сам ошибся) со стартом. С третьего места отыгрались обратно на второе. В том числе за счет стратегии. А как надо было? Подрезать раньше? А если бы это ничего не дало?
Глупцы, вместе с поповым что-то про стратегию талдычат, на самом деле и у ладно и у шарля была отличная стратегия
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Только макс обогнал рассела на старте, а ладно не смог на быстрейшей машине
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А я должен был переспать с Тейлор Свифт, но не сошлось, сел телефон.
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Ответ ASphotographer
ну нееее, проблемы были у него, он в квале даже третий сегмент не поехал.
Какие проблемы? Собственный вылет?
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Ответ Andrey Vaschilin
неплохо было бы 5 секунд штрафа за такой старт дать
Бритам не дают
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Ответ Марат Кагин
он потратил много времени на обороны, а если бы сделал Пит стоп после Рассела, то ехал бы за Максом в чистом воздухе
И ехал бы +- в темпе РБ на одинаковых шинах, а так, за счёт более свежих отыграл секунд 5, если считать отставание после первой остановки. Победу он упустил застряв за Джорджем на первом отрезке
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Ответ Gigsan
Ну если в твоем болиде сидели бы Макс, Хэм или Леклер, то возможно А так с учетом, что в болиде Макларена сидел Норрис второму месту надо радоваться, а не расстраиваться
Леклер ахахахахахах
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Ответ Jurgen Klinsmann
еще и в стратегии накосячил
Как? Весь первый отрезок плёлся за мерсом, а за счёт более позднего пита проехал с лёгкостью и уехал
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Ответ Lightkeeper
Ландыш весь из себя строит крутого пилота. Показывает как он расстроен, что не победил. По факту радоваться должен второму месту.
Почему он должен радоваться? Он с поула стартовал и сразу пустил двоих. У машины был темп, мог спокойно бороться за победу.
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Ответ ASphotographer
ну нееее, проблемы были у него, он в квале даже третий сегмент не поехал.
🤣🤣🤣 один круг не засчитали за нарушение границ, на втором - ошибся и вылетел... Не поехал🤣😂
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неплохо было бы 5 секунд штрафа за такой старт дать
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Ответ Тим Тим
Глупцы, вместе с поповым что-то про стратегию талдычат, на самом деле и у ладно и у шарля была отличная стратегия
он потратил много времени на обороны, а если бы сделал Пит стоп после Рассела, то ехал бы за Максом в чистом воздухе
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После драки кулаками не машут.Проиграл старт как и ожидалось,причём сразу двоим.Учи уроки.
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Ответ Елена П.
А кто виноват,сто он пропустил двоих на старте? Он сам себя перехитрил
Тётя, ты суть разговора потеряла здесь. Попробуй её найти.
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Ответ Gigsan
У машины был темп, у гонщика нет. Поэтому и выиграл другой гонщик, другой команды
У гонщика нет темпа?)) А у машины была?))
Оскар, перелогинься
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Ответ Алекс Клиторман
Почему он должен радоваться? Он с поула стартовал и сразу пустил двоих. У машины был темп, мог спокойно бороться за победу.
А кто виноват,сто он пропустил двоих на старте? Он сам себя перехитрил
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Ответ Мария Голденштерн
Пиастри второй Перес походу.)
Он проводит всего второй сезон
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Ландыш весь из себя строит крутого пилота. Показывает как он расстроен, что не победил. По факту радоваться должен второму месту.
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