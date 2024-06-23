Ландо Норрис: «Я должен был выигрывать гонку»
Норрис взял на себя вину за поражение на Гран-при Испании.
Пилот «Макларена» считает, что сумел бы выиграть гонку в Барселоне, если бы не провалил старт и не потерял время позади Джорджа Расселла.
«Я должен был выигрывать гонку. Я провалил старт, тут все просто. Машина сегодня была невероятна. Мы были самыми быстрыми на трассе, вне всяких сомнений. Просто я все проиграл на старте.
Разумеется, я разочарован, хотя поводов для позитива у нас много. Всего один негативный момент – и он все испортил. Я это знаю.
В остальном же мы заработали много очков и хочу сказать большое спасибо команде, потому что машина работала поразительным образом», – рассказал Норрис.
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А как надо было? Подрезать раньше? А если бы это ничего не дало?
Они с Леклером случайно не родственники? Будут по очереди выигрывать квалы, а в гонке побеждать все равно будет Макс.
Оскар, перелогинься