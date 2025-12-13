Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Норрис – хороший чемпион для «Ф-1». И мы все рады тому, что титул выиграл кто-то новый»
Бывший пилот «Формулы-1» Марк Зурер поделился впечатлениями от победы в чемпионате Ландо Норриса, который стал обладателем титула по итогам Гран-при Абу-Даби, опередив Макса Ферстаппена на два очка.
Зурер сравнил ощущения от триумфа Норриса с титулом 2009 года Дженсона Баттона.
«Сравнение с титулом Дженсона Баттона кажется мне весьма точным. Мы получили чемпиона мира, который всем нравится. Ландо обладает потрясающей харизмой. Он всегда улыбается, всегда ведет себя очень дружелюбно.
Так что да, Норрис – хороший чемпион для «Формулы-1». И будем откровенны, после серий побед Хэмилтона или Ферстаппена, сейчас мы на самом деле рады тому, что чемпионом стал кто-то новый.
Поэтому в плане имиджа Норриса можно считать образцовым чемпионом. Так что да, я уезжал из Абу-Даби весьма довольны тем, как все обернулось», – рассказал Зурер.