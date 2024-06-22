Макс Ферстаппен: «От доминирующего болида «Ред Булл» совершенно ничего не осталось»

Теги Гран-при Испании Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен заявил, что у него больше нет доминирующего болида.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил о необходимости сделать шаг вперед после второго места в квалификации к Гран-при Испании.

«До квалификации машина не была достаточно стабильной. Полагаю, мы ее исправили. Кроме того, условия становились все холоднее и холоднее, из-за чего кончались повороты, где можно себя проявить – некоторые повороты можно было проезжать «газ в пол».

Если говорить о звоночках, на мой взгляд, мы уже вполне бодрствуем и понимаем, что происходит. Надо работать, привозить новые детали быстрее и лучше.

В прошлом году у нас был очень доминирующий болид. От этого совершенно ничего не осталось естественным образом, и нам просто надо постараться и вновь сделать шаг вперед», – произнес трехкратный чемпион «Формулы-1».

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18 комментариев
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Ответ Роман Спартачок
Как говорил Хорнер, Ньюи уже год не занимается проектированием болида. Вот и прогресса нет такого большого как в прошлом году. А другие наоборот прибавили очень много.
Бесконечный прогресс невозможен в рамках одной концепции. РБ прогрессировать особо некуда, а конкуренты нашли, куда двигаться.
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Как говорил Хорнер, Ньюи уже год не занимается проектированием болида. Вот и прогресса нет такого большого как в прошлом году. А другие наоборот прибавили очень много.
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Ответ Jurgen Klinsmann
жаль что с самого начала сезона было не так, могли бы увидеть очень зрелищную борьбу за титул.
Да может еще увидим в этом году, а следующий сезон уже выглядит многообещающе в плане интриги.
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0
+10
жаль что с самого начала сезона было не так, могли бы увидеть очень зрелищную борьбу за титул.
+9
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Ответ Viktor555
Да может еще увидим в этом году, а следующий сезон уже выглядит многообещающе в плане интриги.
После 2012 следующий сезон тоже выглядел многообещающим, как и после 2003)))
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+4
На десятом по скорости болиде занял второе место. Легенда!
Самое смешное, что найдутся фанатики, которые в эту чушь поверят. И самое забавное, что большинство из них раньше смеялось над "превозмоганиями" Хемилтона.
+12
-9
+3
Ответ crociato
На десятом по скорости болиде занял второе место. Легенда! Самое смешное, что найдутся фанатики, которые в эту чушь поверят. И самое забавное, что большинство из них раньше смеялось над "превозмоганиями" Хемилтона.
Где в интервью про 10 по скорости болид?
+7
-4
+3
Ответ Роман Спартачок
Как говорил Хорнер, Ньюи уже год не занимается проектированием болида. Вот и прогресса нет такого большого как в прошлом году. А другие наоборот прибавили очень много.
Поменяли концепцию и скорость пропала.
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Самовоз ему подавай.
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Ответ Клименко
Максик затаскивает титул на скилле. И только фанатки кляузника продолжат верещать про ньюивозников
То что Макс хороший гонщик спора нет, но говорить что Редько сейчас не очень, я бы точно не стал. Перес кстати красавчик, наконец то попал в третий сегмент, может ведь:)
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Ответ crociato
На десятом по скорости болиде занял второе место. Легенда! Самое смешное, что найдутся фанатики, которые в эту чушь поверят. И самое забавное, что большинство из них раньше смеялось над "превозмоганиями" Хемилтона.
Какие отрывы у превозмогающего Хэмилтона были на финише? Не хочешь вспомнить? А теперь посмотри на результаты последних четырёх гонок. 2+2 можешь сложить или нет?
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Ответ Алекс Клиторман
Поверят во что? В то что болид 10-ый по скорости? Ну так ты сам эту чушь и написал. 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
Открой толковый словарь, найди слово "утрировать". Можешь не благодарить. Отрывы ни о чём не говорят. Макс делает комфортный зазор и просто тошнит на самовозе. Последняя гонка была показательной, при мокрой трассе, когда скилл пилота значит чуть больше, Макс особо не блистал, когда трасса высохла быстро сделал отрыв и спокойно доезжал на самовозе.
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Со слов Макса, карета превратилась в тыкву
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Ответ Роман Спартачок
Как говорил Хорнер, Ньюи уже год не занимается проектированием болида. Вот и прогресса нет такого большого как в прошлом году. А другие наоборот прибавили очень много.
Хорнер говорил что "сейчас" Ньюи сосредоточен на работе с РБ17. Если есть источник, где он сказал что Эдриан не работал над РБ20, поделись.
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Ответ Viktor555
Где в интервью про 10 по скорости болид?
А где написано, что в интервью сказано про 10 по скорости болид?
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Ответ crociato
На десятом по скорости болиде занял второе место. Легенда! Самое смешное, что найдутся фанатики, которые в эту чушь поверят. И самое забавное, что большинство из них раньше смеялось над "превозмоганиями" Хемилтона.
Поверят во что? В то что болид 10-ый по скорости? Ну так ты сам эту чушь и написал. 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
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