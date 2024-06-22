Макс Ферстаппен: «От доминирующего болида «Ред Булл» совершенно ничего не осталось»

Ферстаппен заявил, что у него больше нет доминирующего болида.

Гонщик « » Макс Ферстаппен сообщил о необходимости сделать шаг вперед после второго места в квалификации к Гран-при Испании.

«До квалификации машина не была достаточно стабильной. Полагаю, мы ее исправили. Кроме того, условия становились все холоднее и холоднее, из-за чего кончались повороты, где можно себя проявить – некоторые повороты можно было проезжать «газ в пол».

Если говорить о звоночках, на мой взгляд, мы уже вполне бодрствуем и понимаем, что происходит. Надо работать, привозить новые детали быстрее и лучше.

В прошлом году у нас был очень доминирующий болид. От этого совершенно ничего не осталось естественным образом, и нам просто надо постараться и вновь сделать шаг вперед», – произнес трехкратный чемпион «Формулы-1».

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