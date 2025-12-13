Шарль Леклер: «Уже обдумывал возможность выступить в Ле-Мане. Но я хочу все сделать правильно и постараться победить»

Леклер обдумывает возможность выступления в Ле-Мане.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что в будущем хотел бы попробовать свои силы в гонке «24 часа Ле-Мана».

При этом Леклер признал, что сделать это будет непросто, учитывая необходимость совмещать подготовку к «Ле-Ману» с выступлениями в «Формуле-1».

В WEC «Феррари» выигрывает гонку «24 часа Ле-Мана» на протяжении уже трех лет подряд.

«Да, определенно. На самом деле, я уже несколько раз обдумывал такую возможность. Но для этого нужно будет найти способ как-то совместить выступления в «Формуле-1» с возможностью подготовиться к гонке «24 часа Ле-Мана». Ведь если я что-то делаю – я хочу сделать это правильно и постараться победить. Ну а для того, чтобы выиграть в Ле-Мане, нужна соответствующая подготовка, ведь уровень конкуренции там очень высок. Но да, конечно, я бы выступил в Ле-Мане с большим удовольствием», – рассказал Леклер.

