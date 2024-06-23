Формула-3. Испания. Линдблад выиграл 2-ю гонку, Форнароли возглавил чемпионат, Бедрин сошел

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Пилот «Премы» Арвид Линдблад выиграл основную гонку «Формулы-3» в Барселоне.

Линдблад стартовал вторым, обогнал обладателя поул-позиции Кристиана Мэнселла из «АРТ» и финишировал с отрывом в четыре секунды. Третью позицию на последнем круге вырвал пилот «Трайдента» Леонардо Форнароли, топ-5 замкнули Оливер Гете («Кампос») и Люк Браунинг («Хайтек»).

Напарник Линдблада Габриэле Мини завершил гонку 21-м, не набрал ни одного очка за уик-энд и потерял первую позицию в личном зачете.

Пилот «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Никита Бедрин стартовал 23-м, боролся в третьей десятке и сошел после столкновения с Каспером Штукой («МП Моторспорт»).

Форнароли стал новым лидером сезона с 82 очками, Браунинг также обогнал Мини (79 баллов против 72), на четвертую строчку поднялся Линблад (71), пятый – его напарник по «Преме» Дино Беганович (63).

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1 комментарий
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Бедрин сошел, Бедрин сошел. Вот и вся Испания.
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