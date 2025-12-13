Лоран Мекьес: «С радостью бы остался в «Феррари», но мне предложили должность руководителя «Рейсинг Буллз» – такую возможность я не мог упустить»

Мекьес с удовольствием бы вернулся в «Феррари» в будущем.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес рассказал, что у него остались самые теплые воспоминания о работе в «Феррари» и что он не исключает возвращения в итальянскую команду когда-нибудь в будущем.

Мекьес присоединился к «Феррари» по приглашению Маттиа Бинотто и какое-то время занимал должность спортивного директора. Вскоре после того, как Бинотто на посту босса команды сменил Фредерик Вассер , Мекьес принял предложение стать руководителем команды «Рейсинг Буллз ».

«Опыт работы в «Феррари» был потрясающим. Я очень многому научился у Маттиа [Бинотто] и команды, эти знания остаются со мной. При этом у меня сложились близкие рабочие отношения и с Фредом [Вассером], так что я бы с радостью остался в «Феррари».

Однако я не тот человек, который предпочитает просто сидеть на месте [не развиваясь дальше], оказываясь в зоне комфорта. И потом мне предложили должность руководителя команды в «Рейсинг Буллз» – такую возможность я не мог упустить. Ну а затем жизнь привела меня уже в команду «Ред Булл », – рассказал Мекьес.

