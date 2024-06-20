«Уралкалий» выиграл в суде против «Хааса» – команду обязали выплатить компенсацию

«Уралкалий» выиграл суд у команды «Хаас» в деле о возврате спонсорских средств.

Компания «Уралкалий» обратилась в арбитражный суд Швейцарии после того, как в « » отказались возвращать средства, полученные в рамках контракта с американской командой.

В «Хаасе» в одностороннем порядке разорвали контракт с Мазепиным в начале 2022 года, поскольку сочли невозможным продолжать сотрудничество с учетом всех сложившихся обстоятельств. При этом в «Хаасе» сохранили средства, полученные от «Уралкалия» перед началом сезона в рамках контракта с титульным спонсором, и также прекратили с компанией сотрудничество.

Теперь же, согласно сообщению пресс-службы «Уралкалия», арбитражный суд признал факт нарушения договора со стороны «Хаас» и обязал команду выплатить компенсацию соответствующего размера. Также команде «Хаас» было отказано во всех выдвинутых встречных требованиях.

«Хаас» обвиняют в нарушении санкций против России. Да, речь о владельце команды «Ф-1», которая порвала с Мазепиными