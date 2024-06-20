«Уралкалий» выиграл в суде против «Хааса» – команду обязали выплатить компенсацию
«Уралкалий» выиграл суд у команды «Хаас» в деле о возврате спонсорских средств.
Компания «Уралкалий» обратилась в арбитражный суд Швейцарии после того, как в «Хаасе» отказались возвращать средства, полученные в рамках контракта Никиты Мазепина с американской командой.
В «Хаасе» в одностороннем порядке разорвали контракт с Мазепиным в начале 2022 года, поскольку сочли невозможным продолжать сотрудничество с учетом всех сложившихся обстоятельств. При этом в «Хаасе» сохранили средства, полученные от «Уралкалия» перед началом сезона в рамках контракта с титульным спонсором, и также прекратили с компанией сотрудничество.
Теперь же, согласно сообщению пресс-службы «Уралкалия», арбитражный суд признал факт нарушения договора со стороны «Хаас» и обязал команду выплатить компенсацию соответствующего размера. Также команде «Хаас» было отказано во всех выдвинутых встречных требованиях.
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Конечно Джинн начнет тянуть резину, ссылаться на санкции, но это не КАС, а суд общей юрисдикции. И вариант, что на какой-нибудь европейский этап в боксы Хааса заглянут в гости приставы, совсем не исключен. Давненько такого в Ф1 не было
И то, что Магнуссен без напряжения убрал Мика, скорее всего, говорит не только о скиллах, но и состоянии всей половины гаража: машина, механики, инженеры.
И - я бы за него всяко болел (хоть и с натягом).
Порою - у него были неплохие результаты.
лучше посмотрим на таланта медведомэна, мажор пусть диджейские сэты крутит
Именно Мазепина, я конечно не фанат, но представитель РФ - нужен в Ф1.
Причём Мазепин (повторю - не супер-пупер, да!) - нехуже того же Шумахера.
Он посредственность и рентач
есть талантливые ребята, которые могут сесть и поехать, ни мик ни мазепин в их число не входят.
Берман без практик прыгнул в незнакомый болид, по ходу гонки выяснял некоторые его фишки, которых нет в ф2 и достойно проехал, это повод его посмотреть в ф1, а эти двое если не поехали, то уже и не поедут
Уровень Мика Шумахера мы поглядели, тут все ясно.
Но уровень Мазепина увидеть не удалось. Он ездил на совсем убогой технике, которая была хуже, чем у Шумахера и имела лишний вес. И даже там он показал, что способен не крашить по любому поводу. Штайнер четко дал указание - довозить болид до финиша и Шумахер на фоне Мазепы с этим не справился. Ты думаешь Штайнер сейчас просто так говорит, что бы команды лучше брали других пилотов. Причем обращу внимание, он говорит именно про других пилотов и не говорит, что бы НЕ БРАЛИ Шумахера. А на него в прессе кидаются уже.
Также мы видели выступления Мазепина на тестах в Мерседесе, где он всандаливал убойные времена и даже поставил лучшее время трассы на период прошедшего гран-при. Так, что как и Бермен, в нормальной технике он бы вполне мог справится.
С Мазепины короче есть недосказанность его выступлений и его возврат был бы объективен. Ну а если бы провалил - в утиль, как и Шумахера.