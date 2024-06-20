«Уралкалий» выиграл в суде против «Хааса» – команду обязали выплатить компенсацию

Теги Формула-1 Хаас Никита Мазепин Авто

«Уралкалий» выиграл суд у команды «Хаас» в деле о возврате спонсорских средств.

Компания «Уралкалий» обратилась в арбитражный суд Швейцарии после того, как в «Хаасе» отказались возвращать средства, полученные в рамках контракта Никиты Мазепина с американской командой.

В «Хаасе» в одностороннем порядке разорвали контракт с Мазепиным в начале 2022 года, поскольку сочли невозможным продолжать сотрудничество с учетом всех сложившихся обстоятельств. При этом в «Хаасе» сохранили средства, полученные от «Уралкалия» перед началом сезона в рамках контракта с титульным спонсором, и также прекратили с компанией сотрудничество.

Теперь же, согласно сообщению пресс-службы «Уралкалия», арбитражный суд признал факт нарушения договора со стороны «Хаас» и обязал команду выплатить компенсацию соответствующего размера. Также команде «Хаас» было отказано во всех выдвинутых встречных требованиях.

«Хаас» обвиняют в нарушении санкций против России. Да, речь о владельце команды «Ф-1», которая порвала с Мазепиными

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
ну это неплохой прецедент. даже если американцы будут морозить с выплатой. это маленькая, но победа на их же поле. уралкалию эти деньги особо не упали, но наказать балбесов (они очень хороши в тяжёлой индустрии, но "повестка" многим мозги "выключает") всегда приятно.
+54
-6
+48
Ответ Марат Кагин
Хаас не разорится там?
Кто-то расстроится?
+35
-1
+34
Ой, оказывается где-то существуют нормальные справедливые суды, которые не прогибаются под текущей повесточкой и выносят справедливые решения
+29
-5
+24
Хаас не разорится там?
+15
-1
+14
Ответ Сэр Уинстон Черчилль
Кто-то расстроится?
Как в анекдоте.
- Авдотья Кузьминична, я прошу руки вашей дочери
- Только через мой труп!
- Заманчиво, но два мероприятия я не потяну...
+14
-1
+13
И это точно побольше, чем зажатые 13млн долларов.
Конечно Джинн начнет тянуть резину, ссылаться на санкции, но это не КАС, а суд общей юрисдикции. И вариант, что на какой-нибудь европейский этап в боксы Хааса заглянут в гости приставы, совсем не исключен. Давненько такого в Ф1 не было
+10
-1
+9
Ответ Minuvert
Не, ну можно же и договор исполнить и дать Никите докатать контракт
и чемпионат переиграть
+7
0
+7
Ответ Дмитрий Фурсов
Ой, оказывается где-то существуют нормальные справедливые суды, которые не прогибаются под текущей повесточкой и выносят справедливые решения
Существуют. В Швейцарии.
+8
-2
+6
Молодцы Уралкалий!!!Вот как надо работать юристам.
+7
-3
+4
все-таки вылечился от ковида
+6
-2
+4
под договорнячок готовят общественное мнение.
+3
0
+3
Ответ Имя Фамилия
Смотреть на таких как медведоман - в цирк надо ходить, а не на Ф1. Именно Мазепина, я конечно не фанат, но представитель РФ - нужен в Ф1. Причём Мазепин (повторю - не супер-пупер, да!) - нехуже того же Шумахера.
Во всяком случае на уровне LMP2 Никита смотрится более, чем на уровне. Тут трудно спорить ... с секундомером то :-).
И то, что Магнуссен без напряжения убрал Мика, скорее всего, говорит не только о скиллах, но и состоянии всей половины гаража: машина, механики, инженеры.
+2
0
+2
Ответ orangevirus
Во всяком случае на уровне LMP2 Никита смотрится более, чем на уровне. Тут трудно спорить ... с секундомером то :-). И то, что Магнуссен без напряжения убрал Мика, скорее всего, говорит не только о скиллах, но и состоянии всей половины гаража: машина, механики, инженеры.
Лично по мне - Мазепин (даже с его недостатками) всёже из РФ.
И - я бы за него всяко болел (хоть и с натягом).
Порою - у него были неплохие результаты.
+2
0
+2
Отлично. А то зажрались в Хаасе от уралкалиевых денег.
+5
-4
+1
Не, ну можно же и договор исполнить и дать Никите докатать контракт
+5
-4
+1
Ответ Имя Фамилия
Хоть так - уже полегче. Ещёбы заставили вернуть Мазепина в Ф1 - было бы лучше. (Но да - возврат Мазепина, это уже нетолько Швейцария понадобится - это совсем непросто будет.) И да - какие там у Хааса могли быть встречные требования? Они высадили заплатившего авансом и бабло себе оставили.
нахер он там нужен?
лучше посмотрим на таланта медведомэна, мажор пусть диджейские сэты крутит
+5
-5
0
Ответ Scorpio
нахер он там нужен? лучше посмотрим на таланта медведомэна, мажор пусть диджейские сэты крутит
Смотреть на таких как медведоман - в цирк надо ходить, а не на Ф1.
Именно Мазепина, я конечно не фанат, но представитель РФ - нужен в Ф1.
Причём Мазепин (повторю - не супер-пупер, да!) - нехуже того же Шумахера.
+5
-5
0
Ответ Имя Фамилия
Смотреть на таких как медведоман - в цирк надо ходить, а не на Ф1. Именно Мазепина, я конечно не фанат, но представитель РФ - нужен в Ф1. Причём Мазепин (повторю - не супер-пупер, да!) - нехуже того же Шумахера.
В смысле нужен)) кому, лично тебе?
Он посредственность и рентач
+2
-2
0
Ответ Grigpar
Я бы посмотрел на Мазепина минимум 1 год при нормальных условиях, которых у него НЕ БЫЛО, а то и 2. Вот была бы забава, когда он показал бы уровень на пол головы выше Мика Шумахера, которого в прессе форсят с самого момента его ухода.
ну, я не защищаю шумахера, как по мне, он лишь фамилия, и если бы не она, мы бы его не увидели в ф1.
есть талантливые ребята, которые могут сесть и поехать, ни мик ни мазепин в их число не входят.
Берман без практик прыгнул в незнакомый болид, по ходу гонки выяснял некоторые его фишки, которых нет в ф2 и достойно проехал, это повод его посмотреть в ф1, а эти двое если не поехали, то уже и не поедут
+1
-1
0
Ответ Scorpio
ну, я не защищаю шумахера, как по мне, он лишь фамилия, и если бы не она, мы бы его не увидели в ф1. есть талантливые ребята, которые могут сесть и поехать, ни мик ни мазепин в их число не входят. Берман без практик прыгнул в незнакомый болид, по ходу гонки выяснял некоторые его фишки, которых нет в ф2 и достойно проехал, это повод его посмотреть в ф1, а эти двое если не поехали, то уже и не поедут
Не стоит спешить с выводами на счет Бермана. Закрашит болид 2-3 раза и начнут говорить тоже самое.
Уровень Мика Шумахера мы поглядели, тут все ясно.
Но уровень Мазепина увидеть не удалось. Он ездил на совсем убогой технике, которая была хуже, чем у Шумахера и имела лишний вес. И даже там он показал, что способен не крашить по любому поводу. Штайнер четко дал указание - довозить болид до финиша и Шумахер на фоне Мазепы с этим не справился. Ты думаешь Штайнер сейчас просто так говорит, что бы команды лучше брали других пилотов. Причем обращу внимание, он говорит именно про других пилотов и не говорит, что бы НЕ БРАЛИ Шумахера. А на него в прессе кидаются уже.
Также мы видели выступления Мазепина на тестах в Мерседесе, где он всандаливал убойные времена и даже поставил лучшее время трассы на период прошедшего гран-при. Так, что как и Бермен, в нормальной технике он бы вполне мог справится.
С Мазепины короче есть недосказанность его выступлений и его возврат был бы объективен. Ну а если бы провалил - в утиль, как и Шумахера.
+1
-1
0
Ответ Сергей Богатырёв
Существуют. В Швейцарии.
Жаль только в России с этим не так, как в Швейцарии
+6
-6
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий