Фредерик Вассер об обвинениях «Мерседеса» в саботаже Хэмилтона: «Это совершенно иррационально. Никто в паддоке никогда бы не сделал ничего подобного»
Вассер не верит в теорию о саботаже выступлений Хэмилтона «Мерседесом».
Руководитель «Феррари» поддержал Тото Вольффа, отметив, что команда никогда не будет вредить выступлениям своего пилота, при этом рискуя ухудшить свои результаты в Кубке конструкторов.
«Это совершенно иррационально. Никто в паддоке никогда бы не стал делать ничего подобного.
Мы все боремся за позиции в чемпионате и на каждом Гран-при стараемся заработать больше очков, чем конкуренты.
Вы можете себе представить, чтобы в такой ситуации команда сказала что-то вроде: «Так, мы больше не хотим, чтобы Льюис зарабатывал много очков». Это совершенно иррационально и не вписывается в характер человека, который занимается тем же делом, что и я», – рассказал Вассер.
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В данном случае вообще ничего не происходит, но секта заговор видит. :))) В каком месте Льюиса задвигают, никто не понимает и не видит.
а анжела вообще всю ночь пишет и пишет, сама себе пишет , так как все заблокированы🤡