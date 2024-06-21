Фредерик Вассер об обвинениях «Мерседеса» в саботаже Хэмилтона: «Это совершенно иррационально. Никто в паддоке никогда бы не сделал ничего подобного»

Вассер не верит в теорию о саботаже выступлений « ».

Руководитель «Феррари» поддержал , отметив, что команда никогда не будет вредить выступлениям своего пилота, при этом рискуя ухудшить свои результаты в Кубке конструкторов.

«Это совершенно иррационально. Никто в паддоке никогда бы не стал делать ничего подобного.

Мы все боремся за позиции в чемпионате и на каждом Гран-при стараемся заработать больше очков, чем конкуренты.

Вы можете себе представить, чтобы в такой ситуации команда сказала что-то вроде: «Так, мы больше не хотим, чтобы Льюис зарабатывал много очков». Это совершенно иррационально и не вписывается в характер человека, который занимается тем же делом, что и я», – рассказал .

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