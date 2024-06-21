Фредерик Вассер об обвинениях «Мерседеса» в саботаже Хэмилтона: «Это совершенно иррационально. Никто в паддоке никогда бы не сделал ничего подобного»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Фредерик Вассер Авто

Вассер не верит в теорию о саботаже выступлений Хэмилтона «Мерседесом».

Руководитель «Феррари» поддержал Тото Вольффа, отметив, что команда никогда не будет вредить выступлениям своего пилота, при этом рискуя ухудшить свои результаты в Кубке конструкторов.

«Это совершенно иррационально. Никто в паддоке никогда бы не стал делать ничего подобного.

Мы все боремся за позиции в чемпионате и на каждом Гран-при стараемся заработать больше очков, чем конкуренты.

Вы можете себе представить, чтобы в такой ситуации команда сказала что-то вроде: «Так, мы больше не хотим, чтобы Льюис зарабатывал много очков». Это совершенно иррационально и не вписывается в характер человека, который занимается тем же делом, что и я», – рассказал Вассер.

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16 комментариев
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Ответ Luca di Montezemolo
Сорри , но не убеждает, разве рационально продлевать чику который крашит, не набирает очков и сливает квалу? А как насчёт кражи титула у всего мира на глазах? Рационально плевать на мнение зрителей в вопросе спринтов, или бесконечно подсуживать максику даже когда ему не нужно ? Представьте себе аргумент в суде, типа преступник не мог сделать этого это не рационально, он же не хочет в тюрьму итд. Там есть вопрос недогрева шин, его никто не объяснил в чем его причина, в ситуации с хорнером тоже много не рационального и что ? А Йосу рационально мочить хорнера публично ? Вопрос странной тактики, или что команда забыла сказать что надо атаковать, или не протёрла зеркала на питах в Канаде, я даже не упоминаю, это можно списать на тупость, забывчивость при очень большом желании, но как вы можете недогревать все комплекты шин именно в квале, в чем сложность выставить значение и его соблюдать, и почему в практиках с этим нет проблем, а в квале есть, вот вы видите в ку1 что машину носит по трассе ну так прогрейте шины к ку2 или ку3.
Так на все эти вопросы ответ один: а нафига этлн команде. Ну счас сливают они Хэма, Рассел то увереннее не станет, как фигачил сьены, так и продолдит под давлением. Даже если Боттас будет вместо Хэма , то он же тогда уделает Жоржа, потому что так не едет в стены. Ну то есть это ж просто глупо со стороны Мерса. Что же касается местных хейтеров, то забавно, что сейчас они кричат, что невыгодно команде, но про чику и боттаса кричали противоположное)
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+7
Ответ doctor.morge
Фред, говорят, должны были озвучить переход Сайнса в Вильямс сегодня, поторопите парня, а то уже свободных стульев не останется:)
в вацапе лучше напиши ему, он на спортс не заходит.
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+4
Сорри , но не убеждает, разве рационально продлевать чику который крашит, не набирает очков и сливает квалу? А как насчёт кражи титула у всего мира на глазах? Рационально плевать на мнение зрителей в вопросе спринтов, или бесконечно подсуживать максику даже когда ему не нужно ? Представьте себе аргумент в суде, типа преступник не мог сделать этого это не рационально, он же не хочет в тюрьму итд. Там есть вопрос недогрева шин, его никто не объяснил в чем его причина, в ситуации с хорнером тоже много не рационального и что ? А Йосу рационально мочить хорнера публично ? Вопрос странной тактики, или что команда забыла сказать что надо атаковать, или не протёрла зеркала на питах в Канаде, я даже не упоминаю, это можно списать на тупость, забывчивость при очень большом желании, но как вы можете недогревать все комплекты шин именно в квале, в чем сложность выставить значение и его соблюдать, и почему в практиках с этим нет проблем, а в квале есть, вот вы видите в ку1 что машину носит по трассе ну так прогрейте шины к ку2 или ку3.
+6
-4
+2
Ответ Jurgen Klinsmann
в вацапе лучше напиши ему, он на спортс не заходит.
Лука заходит, а Фред нет? думаю придет время и он начнет.
+4
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+2
Ответ sfairait
Так на все эти вопросы ответ один: а нафига этлн команде. Ну счас сливают они Хэма, Рассел то увереннее не станет, как фигачил сьены, так и продолдит под давлением. Даже если Боттас будет вместо Хэма , то он же тогда уделает Жоржа, потому что так не едет в стены. Ну то есть это ж просто глупо со стороны Мерса. Что же касается местных хейтеров, то забавно, что сейчас они кричат, что невыгодно команде, но про чику и боттаса кричали противоположное)
Никакой плюшевый бот Рассела не обьедет, максик под давлением тоже столбики сбивает или крашит в стену как в квале са 21, поэтому и хочет ездить далеко впереди ни с кем не борясь и чтобы днище чика был в напарниках. Тем не менее Рассел выше уровнем чем бот, хоть и бесит своей наглостью. Да я помню... всех напарников Хэма сливали всегда, начитался этого много , эти хейтеры невероятно предсказуемы, поэтому я их больше и не наблюдаю с их предсказуемой писаниной. К вопросу глупости мерса, они могли дать Хэму контракт до 26 и статус посла бренда, но не дали, в итоге их самый успешный пилот, который все гонки провел на моторе Мерседес уйдет к фурам, и там станет послом .
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+2
Ответ sfairait
Так на все эти вопросы ответ один: а нафига этлн команде. Ну счас сливают они Хэма, Рассел то увереннее не станет, как фигачил сьены, так и продолдит под давлением. Даже если Боттас будет вместо Хэма , то он же тогда уделает Жоржа, потому что так не едет в стены. Ну то есть это ж просто глупо со стороны Мерса. Что же касается местных хейтеров, то забавно, что сейчас они кричат, что невыгодно команде, но про чику и боттаса кричали противоположное)
Что касается меня, то я не могу сказать что на 100% уверен в сливе или что его нет, но каждая странная ситуация добавляет процентов вероятности слива, да и вообще после 2016 и смены механиков Хэма на механиков росберга , а потом череды проблем с мусором в СУ при сборке машины механиками Росберга уже есть некоторое фоновое недоверие мерсу, и вот эти разговоры о рациональности смешны для меня, люди не роботы, может там тотошка считает что Хэму платили много денег и он обязан был уйти на пенсию сам, и освободить место Антонелли, а он тут хочет ездить и дальше и не собирается уходить, , а Антонелли надо куда то девать, мотивов много может быть.
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Фред, говорят, должны были озвучить переход Сайнса в Вильямс сегодня, поторопите парня, а то уже свободных стульев не останется:)
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Ответ Luca di Montezemolo
Никакой плюшевый бот Рассела не обьедет, максик под давлением тоже столбики сбивает или крашит в стену как в квале са 21, поэтому и хочет ездить далеко впереди ни с кем не борясь и чтобы днище чика был в напарниках. Тем не менее Рассел выше уровнем чем бот, хоть и бесит своей наглостью. Да я помню... всех напарников Хэма сливали всегда, начитался этого много , эти хейтеры невероятно предсказуемы, поэтому я их больше и не наблюдаю с их предсказуемой писаниной. К вопросу глупости мерса, они могли дать Хэму контракт до 26 и статус посла бренда, но не дали, в итоге их самый успешный пилот, который все гонки провел на моторе Мерседес уйдет к фурам, и там станет послом .
Ну тут сложно что-то противопоставить. Да. Рассел наглый и рассыпается. Я и пишу, что тоже не уверен ни в чем, просто странно. Что касается Хэма, ну фуры также с МиШу поступили ради Кими
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Фанаты Алонсо не согласны...2007
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Ответ soulsick
"Наш главный соперник в борьбе за титул - Фернандо" @ Рон Деннис, сентябрь-октябрь 2007:))
Знатно тормозил команду)
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Ответ Тим Тим
Фанаты Алонсо не согласны...2007
Как раз таки фанаты Льюиса Хэмильтона про 2007 то и забыли, как кричали, что против Алонсо саботажа не было, хотя распри в команде были на лицо. Хотя 99.9% из этих фанатов тот сезон и не смотрели.
В данном случае вообще ничего не происходит, но секта заговор видит. :))) В каком месте Льюиса задвигают, никто не понимает и не видит.
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Ответ Grigpar
Как раз таки фанаты Льюиса Хэмильтона про 2007 то и забыли, как кричали, что против Алонсо саботажа не было, хотя распри в команде были на лицо. Хотя 99.9% из этих фанатов тот сезон и не смотрели. В данном случае вообще ничего не происходит, но секта заговор видит. :))) В каком месте Льюиса задвигают, никто не понимает и не видит.
Насколько люди могут быть неадекватны хороший пример прям сейчас наблюдаем , как раз в случае с липовым, как с цепи сорвались , дело до полиции дошло , достаточно было пустить лживый слух))
а анжела вообще всю ночь пишет и пишет, сама себе пишет , так как все заблокированы🤡
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Ответ Luca di Montezemolo
Что касается меня, то я не могу сказать что на 100% уверен в сливе или что его нет, но каждая странная ситуация добавляет процентов вероятности слива, да и вообще после 2016 и смены механиков Хэма на механиков росберга , а потом череды проблем с мусором в СУ при сборке машины механиками Росберга уже есть некоторое фоновое недоверие мерсу, и вот эти разговоры о рациональности смешны для меня, люди не роботы, может там тотошка считает что Хэму платили много денег и он обязан был уйти на пенсию сам, и освободить место Антонелли, а он тут хочет ездить и дальше и не собирается уходить, , а Антонелли надо куда то девать, мотивов много может быть.
Тогда не понятно, а зачем они с ним, за несколько месяцев до этого, подписали этот «невыгодный» контракт, он их семьи в заложники взял? Я понимаю что в жизни бывает разное и у нас нет всей информации, но логики я действительно не вижу.
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