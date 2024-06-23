Формула-2. Испания. Кроуфорд выиграл 2-ю гонку, Корреа завоевал первый подиум с 2019-го после того, как лишился трофея в спринте, Антонелли – 12-й, Бермэн – 14-й

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Пилот «ДАМС» Джек Кроуфорд выиграл основную гонку «Формулы-2» в Барселоне.

Второе место занял Франко Колапинто из «МП Моторспорт», пилот «ДАМС» Хуан-Мануэль Корреа финишировал третьим и завоевал первый подиум в «Ф-2» после тяжелых травм, полученных в Бельгии в 2019-м.

Накануне американец также попал в топ-3 и получил трофей, однако затем результаты спринта пересмотрели – из-за штрафа Корреа опустился на восьмую строчку.

Стартовавший с поула Пауль Арон («Хайтек») занял четвертое место после проезда по гравию.

Победитель спринта Виктор Мартен из «АРТ» и пилот «МП Моторспорт» Деннис Хаугер сошли на первом круге, застряв в гравийной ловушке, после чего на трассу выехала машина безопасности.

Гонщик «Премы» Андреа Кими Антонелли, квалифицировавшийся пятым, был вынужден стартовать с пит-лейн из-за технических проблем. Итальянец завершил заезд 12-м, его напарник Оливер Бермэн – 14-м.

Арон сохранил лидерство в чемпионате – на счету Пауля 100 очков. Следом располагаются пилот «Кампоса» Исак Хаджар (91), Зейн Мэлоуни из «Родена» (73), Кроуфорд (62) и лидер «Инвикты» Габриэль Бортолето (60).

Формула-2. Испания. Мартен выиграл 1-ю гонку, Корреа лишили первого подиума с 2019-го из-за штрафа, Антонелли – 15-й, Бермэн – 21-й

Формула-2. Испания. Квалификация. Арон выиграл 0,002 с у Кроуфорда и 0,006 с у Колапинто, Антонелли – 5-й, Бермэн – 15-й

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7 комментариев
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надеюсь, в этот подиум у Корреа не отберут задним числом.. Пол, несмотря на ошибку, стоившую ему подиума, продолжает уверенно набирать очки.. ни одной победы пока, но шесть подиумов и подобных сегодняшнему финише рядом с подиумом..
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+3
Ни Бармен ни Антонели не оправдывают пока, оказаного им високого доверия
+2
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Ответ checker
надеюсь, в этот подиум у Корреа не отберут задним числом.. Пол, несмотря на ошибку, стоившую ему подиума, продолжает уверенно набирать очки.. ни одной победы пока, но шесть подиумов и подобных сегодняшнему финише рядом с подиумом..
Удивляет, что про Пола ничего не говорят. Человек первый полноценный год в формуле 2 и даёт стабильный результат
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Ответ Мевин Магнуссен
Удивляет, что про Пола ничего не говорят. Человек первый полноценный год в формуле 2 и даёт стабильный результат
Видимо, не входит в программу поддержки.
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Ответ Мевин Магнуссен
Удивляет, что про Пола ничего не говорят. Человек первый полноценный год в формуле 2 и даёт стабильный результат
забавно, что он до сих пор ничего толком не выиграл, в младших сериях постоянно 3 место занимал, в том числе в Ф3. да и побеждает он не особо - за исключением одного сезона с 6 победами в региональной формуле (где она на 2ой год остался), у него было максимум 2 победы за сезон. в Ф3 в прошлом году всего одна, при том 5 гонщиков выиграло минимум 2 раза.
и сейчас тоже, идет первым, пока без единой победы. т.е. получается, что у него всегда есть эта довольно неожиданная для молодежи стабильность, но как будто чистого таланта для побед не хватает.
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Ответ Eclipse7
Ни Бармен ни Антонели не оправдывают пока, оказаного им високого доверия
Скорее Према на дне.
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Ответ Eclipse7
Ни Бармен ни Антонели не оправдывают пока, оказаного им високого доверия
Кими, квалифицировался 5м и мог бороться за подиум, но стартовал из боксов. Прорвался на 12е, выше Бермана, поставил лучший круг. Если команда не едет, то ее ни один пилот не вытянет.
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