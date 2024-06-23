Карлос Сайнс о борьбе с Леклером: «Шарль слишком много жалуется на что-то после гонки»

Теги Гран-при Испании Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Авто

Сайнс считает избыточным недовольство Леклера.

Пилот «Феррари» прокомментировал свою борьбу с напарником Шарлем Леклером на Гран-при Испании.

«Он слишком много жалуется на что-то после гонки. Честно говоря, на этом этапе сезона я настроен атаковать.

Мы были на использованном «софте». Я пропустил Шарля… Не знаю, допустил ли он ошибку или просто слишком сильно берег шины.

Думаю, я пытался делать то, что от меня требуется как от пилота. Он решил больше заниматься шинами», – сказал Сайнс.

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22 комментария
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Не то что сайнц в борьбе с Хэмом)
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Ну а Сайнц явно не ныл после борьбы с Хэмом. Это было другое. Да?
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Ответ Shtyder
Ну а Сайнц явно не ныл после борьбы с Хэмом. Это было другое. Да?
причем ныл в такой ситуации, что никто бы не ныл
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Ответ Великий Алонсо
А чего ещё ожидать от монегаского мажора? Он своими нежными пальчиками тяжелее сумочки своей ничего не поднимал. У него не может быть твердого, мужского характера априори. Ладно ещё Эклер застал Ф1 современную, где все безопасно и легко, 20 лет назад он бы не смог гоняться.
Странно, что не продолжил в духе "Вот величайший из всех живущих на земле-Алонсо, однажды заглох за 54 круга до финиша и на себе болид притащил на финиш... На 1 месте. С отрывом в круг от первого места"
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Это твоя фишка жаловаться и плакать по радио.
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Ну не Сайнсу такие вещи говорить)
Парень каждый раз, когда его обгоняют, жалуется, что так нельзя.
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100%. Ноет и ноет.
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Команда виновата. Стратегию нужно обговаривать перед гонкой до всех мелочей. У Леклера и Сайнса были прекрасные отношения. Из-за подобных непоняток у них всё меньше шансов взять кубок конструкторов при том, что Перес очень слабо выступает.
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Он решил беречь шины или команда дала такое указание обоим?)
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+4
Ответ Lewis Hamilton 2025
Команда виновата. Стратегию нужно обговаривать перед гонкой до всех мелочей. У Леклера и Сайнса были прекрасные отношения. Из-за подобных непоняток у них всё меньше шансов взять кубок конструкторов при том, что Перес очень слабо выступает.
На другом сайте есть интервью от Шарля, где он и говорит, что была договоренность экономить шины, но Сайнс решил по своему.
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+4
Надо было договорить: "Но в итоге он все равно меня прошел". :))
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Ответ Тим Тим
Он решил беречь шины или команда дала такое указание обоим?)
У нас была четкая стратегия в начале гонки, и мы оба экономили шины, чтобы атаковать позже. - Леклер, с голландского ресурса. Похоже, обоим.
+4
-2
+2
вы ещё услышите настоящие жалобы в след году
+3
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0
Чья бы корова мычала, а твоя пусть вообще заткнется.
+2
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Ответ Виталий Выговский
На другом сайте есть интервью от Шарля, где он и говорит, что была договоренность экономить шины, но Сайнс решил по своему.
Возможно. Я не видел.
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