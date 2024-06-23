Карлос Сайнс о борьбе с Леклером: «Шарль слишком много жалуется на что-то после гонки»
Сайнс считает избыточным недовольство Леклера.
Пилот «Феррари» прокомментировал свою борьбу с напарником Шарлем Леклером на Гран-при Испании.
«Он слишком много жалуется на что-то после гонки. Честно говоря, на этом этапе сезона я настроен атаковать.
Мы были на использованном «софте». Я пропустил Шарля… Не знаю, допустил ли он ошибку или просто слишком сильно берег шины.
Думаю, я пытался делать то, что от меня требуется как от пилота. Он решил больше заниматься шинами», – сказал Сайнс.
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Парень каждый раз, когда его обгоняют, жалуется, что так нельзя.