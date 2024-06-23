Карлос Сайнс о борьбе с Леклером: «Шарль слишком много жалуется на что-то после гонки»

Сайнс считает избыточным недовольство Леклера.

Пилот « » прокомментировал свою борьбу с напарником на .

«Он слишком много жалуется на что-то после гонки. Честно говоря, на этом этапе сезона я настроен атаковать.

Мы были на использованном «софте». Я пропустил Шарля… Не знаю, допустил ли он ошибку или просто слишком сильно берег шины.

Думаю, я пытался делать то, что от меня требуется как от пилота. Он решил больше заниматься шинами», – сказал .

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