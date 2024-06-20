Карлос Сайнс: «Больше не хочу ждать, решение о новой команде будет принято очень скоро»

Сайнс почти определился со следующей командой в «Ф-1».

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что в ближайшее время объявит, где будет выступать в 2025 году.

«Решение будет принято очень скоро. Я больше не хочу ждать. Это занимает мои мысли уже несколько недель или месяцев, и пора принять решение. Решение будет принято скоро. Надеюсь, скоро нам будет о чем поговорить», – сказал Карлос перед домашним Гран-при Испании.

Гонщик сообщил, что пока не пришел к окончательному выводу:

«Нет. Я не склонился в одну или другую сторону и все еще обсуждаю это со своей командой. Мне нужна пара дней дома. Я был дома, но перед ты сосредоточен на гонке, и период после вышел суматошным, у меня не было времени сесть и подумать. Я на это нацелен в ближайшие недели».

Предполагается, что Сайнс перейдет в « » (с сезона-2026 – «Ауди») или «Уильямс».

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