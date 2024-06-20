Карлос Сайнс: «Больше не хочу ждать, решение о новой команде будет принято очень скоро»

Теги возможные переходы Гран-при Испании Гран-при Канады Феррари Заубер Уильямс Ауди Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Сайнс почти определился со следующей командой в «Ф-1».

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что в ближайшее время объявит, где будет выступать в 2025 году.

«Решение будет принято очень скоро. Я больше не хочу ждать. Это занимает мои мысли уже несколько недель или месяцев, и пора принять решение. Решение будет принято скоро. Надеюсь, скоро нам будет о чем поговорить», – сказал Карлос перед домашним Гран-при Испании.

Гонщик сообщил, что пока не пришел к окончательному выводу:

«Нет. Я не склонился в одну или другую сторону и все еще обсуждаю это со своей командой. Мне нужна пара дней дома. Я был дома, но перед Гран-при Испании ты сосредоточен на гонке, и период после Канады вышел суматошным, у меня не было времени сесть и подумать. Я на это нацелен в ближайшие недели».

Предполагается, что Сайнс перейдет в «Заубер» (с сезона-2026 – «Ауди») или «Уильямс».

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6 комментариев
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ему уже Боттас и Мага названивают - карлос,ты задолбал, нам тоже работу искать надо!
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Карлос Мбаппе какой-то)
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Почему? Еще потяни время и вообще без вариантов останешься..
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Неужели Тоттнхэм Хотспур?
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