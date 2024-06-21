Формула-2. Испания. Квалификация. Арон выиграл 0,002 с у Кроуфорда и 0,006 с у Колапинто, Антонелли – 5-й, Бермэн – 15-й
Гонщик «Хайтека» и лидер нынешнего сезона Пауль Арон показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Барселоне.
Арон проехал круг за 1.24,766, на 0,002 секунды опередив пилота «ДАМС» Джека Кроуфорда и на 0,006 секунды – представителя «МП Моторспорт» Франко Колапинто.
Четвертым стал гонщик «Инвикты» Габриэль Бортолето, юниор «Мерседеса» из «Премы» Андреа Кими Антонелли завершил сессию пятым, его напарник Оливер Бермэн, представляющий программу «Феррари» – 15-м.
Исак Хаджар («Кампос»), занимающий вторую строчку в личном зачете, показал 11-й результат, преследующий его Зейн Мэлоуни («Роден») – 17-й.
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Пол Арон прямо сейчас выглядит наиболее реальным претендентом на чемпионство.. стабилен как крептонит..