Формула-2. Испания. Квалификация. Арон выиграл 0,002 с у Кроуфорда и 0,006 с у Колапинто, Антонелли – 5-й, Бермэн – 15-й

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Гонщик «Хайтека» и лидер нынешнего сезона Пауль Арон показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Барселоне.

Арон проехал круг за 1.24,766, на 0,002 секунды опередив пилота «ДАМС» Джека Кроуфорда и на 0,006 секунды – представителя «МП Моторспорт» Франко Колапинто.

Четвертым стал гонщик «Инвикты» Габриэль Бортолето, юниор «Мерседеса» из «Премы» Андреа Кими Антонелли завершил сессию пятым, его напарник Оливер Бермэн, представляющий программу «Феррари» – 15-м.

Исак Хаджар («Кампос»), занимающий вторую строчку в личном зачете, показал 11-й результат, преследующий его Зейн Мэлоуни («Роден») – 17-й.

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1 комментарий
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квала огонь, давно не видел чтоль полных результатов.. Кроуфорд проиграл поулу 2 тысячгых.. Берман чуть юольше пол сек и всего лишь 15-й.. Хаджар запорол последний круг и с поула скатился на 11 место..
Пол Арон прямо сейчас выглядит наиболее реальным претендентом на чемпионство.. стабилен как крептонит..
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