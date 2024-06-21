Формула-2. Испания. Квалификация. Арон выиграл 0,002 с у Кроуфорда и 0,006 с у Колапинто, Антонелли – 5-й, Бермэн – 15-й

Гонщик «Хайтека» и лидер нынешнего сезона Пауль Арон показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Барселоне.

Арон проехал круг за 1.24,766, на 0,002 секунды опередив пилота « » Джека Кроуфорда и на 0,006 секунды – представителя «МП Моторспорт» Франко Колапинто.

Четвертым стал гонщик «Инвикты» Габриэль Бортолето, юниор « » из «Премы» завершил сессию пятым, его напарник Оливер Бермэн, представляющий программу « » – 15-м.

Исак Хаджар (« »), занимающий вторую строчку в личном зачете, показал 11-й результат, преследующий его Зейн Мэлоуни («Роден») – 17-й.

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