Гельмут Марко: «Крылья «Мерседеса» заметно гнутся, но проходят проверки ФИА»

Марко высказался о гибких крыльях «Мерседеса».

Советник «Ред Булл» поделился мыслями о потенциальном скандале вокруг гибких элементов.

Как сообщили в Германии, «Ред Булл» недоволен гнущимися передними антикрыльями «Макларена», «Феррари» и, вероятно, «Мерседеса». По информации итальянской прессы, чемпионы «Формулы-1» попросили ФИА изучить элементы немецкой команды.

– Господин Марко, правда ли, что вы попросили ФИА внимательнее рассмотреть крылья «Мерседеса»?

– Так нельзя говорить. [«Мерседес»] привез новое переднее крыло, и по телевизионной картинке из Монреаля было явно видно, что крылья на болидах и заметно гнутся. Тем не менее, крылья обладают достаточной прочностью на проверках [ФИА]. Меня это не удивляет. Не знаю, насколько часто нам приходится проверять свои крылья.

– Означает ли это, что передние крылья заново проверяют перед каждым Гран-при?

– Именно так. Это четко определенная процедура с грузами на крыле, которое не должно отклоняться. Доводить все до предела, при этом оставаясь в рамках технических проверок – популярная игра. А в гонках крыло снижается, что обеспечивает лучшую аэродинамику.

– Данная тема уже поднималась в предыдущие сезоны…

– Точно, и она поднимается снова и снова, когда деформации явно видны по ТВ.

– Если говорить конкретно, что это означает в случае «Мерседеса»?

– Что в Монреале все было нормально. Что касается Барселоны, Шпильберга и так далее, предстоят новые проверки, которые также надо пройти. Конечно, за этим будут пристально следить конкуренты, не только мы.

– Как вам заголовок: «Ред Булл» хочет подрезать крылья « »?

– Смешная игра слов, фраза не лишена сатирической ценности. Но, если и так, только ФИА может это сделать.

«Ред Булл» недоволен гибкими крыльями «Макларена» и «Феррари» (AMuS)

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