Гельмут Марко: «Крылья «Мерседеса» заметно гнутся, но проходят проверки ФИА»

Теги Гран-при Испании Гран-при Канады ФИА Феррари Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Гран-при Австрии Мерседес регламент Джордж Расселл Авто

Марко высказался о гибких крыльях «Мерседеса».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мыслями о потенциальном скандале вокруг гибких элементов.

Как сообщили в Германии, «Ред Булл» недоволен гнущимися передними антикрыльями «Макларена», «Феррари» и, вероятно, «Мерседеса». По информации итальянской прессы, чемпионы «Формулы-1» попросили ФИА изучить элементы немецкой команды.

– Господин Марко, правда ли, что вы попросили ФИА внимательнее рассмотреть крылья «Мерседеса»?

– Так нельзя говорить. [«Мерседес»] привез новое переднее крыло, и по телевизионной картинке из Монреаля было явно видно, что крылья на болидах Расселла и Хэмилтона заметно гнутся. Тем не менее, крылья обладают достаточной прочностью на проверках [ФИА]. Меня это не удивляет. Не знаю, насколько часто нам приходится проверять свои крылья.

– Означает ли это, что передние крылья заново проверяют перед каждым Гран-при?

– Именно так. Это четко определенная процедура с грузами на крыле, которое не должно отклоняться. Доводить все до предела, при этом оставаясь в рамках технических проверок – популярная игра. А в гонках крыло снижается, что обеспечивает лучшую аэродинамику.

– Данная тема уже поднималась в предыдущие сезоны…

– Точно, и она поднимается снова и снова, когда деформации явно видны по ТВ.

– Если говорить конкретно, что это означает в случае «Мерседеса»?

– Что в Монреале все было нормально. Что касается Барселоны, Шпильберга и так далее, предстоят новые проверки, которые также надо пройти. Конечно, за этим будут пристально следить конкуренты, не только мы.

– Как вам заголовок: «Ред Булл» хочет подрезать крылья «Мерседесу»?

– Смешная игра слов, фраза не лишена сатирической ценности. Но, если и так, только ФИА может это сделать.

«Ред Булл» недоволен гибкими крыльями «Макларена» и «Феррари» (AMuS)

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14 комментариев
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У Ред Булла раньше тоже гнулись. Ничего страшного. Нужно в цех просто сходить и немного взбодрить ребят.
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Ответ alex1382
может в Белом, может в Чёрном или Красном. Но кто то из конкурентов явно наплакал в том сезоне на запрет гнущихся элементов у болидов РБ
кажется ты не уяснил сути, РБ сам плакался так, что другим еще поучиться ))

Что тебя удивило в протесте на гибкие элементы
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Ответ alex1382
раньше гнулись, а потом какие то гнусы пожаловались в ФИА, и как раз под гп Сингапура, ввели запрет на всё это дело
"какие-то гнусы" ))
в клубе сплошных гнусов кто-то выделяется в белом?
+7
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+6
Ответ alex1382
удивило то, что сначала одни ноют про гибкие элементы и просят их убрать, а на следующий сезон сами же их и используют
что за наивность))) это же норма в клубе "сплошных гнусов"
причем в истории эфадины таких примеров тьма. В одном сезоне жалуемся и тут же делаем свое такое же и подаем на регистрацию
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Доктор очень аккуратен в высказываниях, имея в виду что возможно скоро предстоит работать в Мерседесе.
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Ответ alex1382
это всё понятно. В принципе и Марко об этом говорит
я с ходу хотел привести пример, что давал преимущество макам в 90-х, там с педалями был связан, но память меня подводит, не скажу точно

ведрари его заблочили и пока еще шли трения, подали свое "изобретение", их естественно послали ))
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Ответ alex1382
их послали...В этом случае всех у кого гибкие крылья, пока не послали
это вопрос нескольких ГП
иначе все начнут делать
всех поблочат
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Ответ Scorpio
я с ходу хотел привести пример, что давал преимущество макам в 90-х, там с педалями был связан, но память меня подводит, не скажу точно ведрари его заблочили и пока еще шли трения, подали свое "изобретение", их естественно послали ))
Диагональные тормоза.
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