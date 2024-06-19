Гельмут Марко: «Крылья «Мерседеса» заметно гнутся, но проходят проверки ФИА»
Марко высказался о гибких крыльях «Мерседеса».
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мыслями о потенциальном скандале вокруг гибких элементов.
Как сообщили в Германии, «Ред Булл» недоволен гнущимися передними антикрыльями «Макларена», «Феррари» и, вероятно, «Мерседеса». По информации итальянской прессы, чемпионы «Формулы-1» попросили ФИА изучить элементы немецкой команды.
– Господин Марко, правда ли, что вы попросили ФИА внимательнее рассмотреть крылья «Мерседеса»?
– Так нельзя говорить. [«Мерседес»] привез новое переднее крыло, и по телевизионной картинке из Монреаля было явно видно, что крылья на болидах Расселла и Хэмилтона заметно гнутся. Тем не менее, крылья обладают достаточной прочностью на проверках [ФИА]. Меня это не удивляет. Не знаю, насколько часто нам приходится проверять свои крылья.
– Означает ли это, что передние крылья заново проверяют перед каждым Гран-при?
– Именно так. Это четко определенная процедура с грузами на крыле, которое не должно отклоняться. Доводить все до предела, при этом оставаясь в рамках технических проверок – популярная игра. А в гонках крыло снижается, что обеспечивает лучшую аэродинамику.
– Данная тема уже поднималась в предыдущие сезоны…
– Точно, и она поднимается снова и снова, когда деформации явно видны по ТВ.
– Если говорить конкретно, что это означает в случае «Мерседеса»?
– Что в Монреале все было нормально. Что касается Барселоны, Шпильберга и так далее, предстоят новые проверки, которые также надо пройти. Конечно, за этим будут пристально следить конкуренты, не только мы.
– Как вам заголовок: «Ред Булл» хочет подрезать крылья «Мерседесу»?
– Смешная игра слов, фраза не лишена сатирической ценности. Но, если и так, только ФИА может это сделать.
«Ред Булл» недоволен гибкими крыльями «Макларена» и «Феррари» (AMuS)
«Ф-1» будущего напрягла команды и гонщиков: болиды замедлятся до «Ф-2», но станут еще опаснее! Правила уже правят
Что тебя удивило в протесте на гибкие элементы
в клубе сплошных гнусов кто-то выделяется в белом?
причем в истории эфадины таких примеров тьма. В одном сезоне жалуемся и тут же делаем свое такое же и подаем на регистрацию
ведрари его заблочили и пока еще шли трения, подали свое "изобретение", их естественно послали ))
иначе все начнут делать
всех поблочат