Индикар. Палоу выиграл гонку на «Лагуне Секе» и возглавил чемпионат, у Грожана лучший результат в истории команды

Теги результаты Индикар Ромен Грожан Скотт Диксон Чип Гэнасси Пенске Уилл Пауэр Андретти Автоспорт Александр Росси Алекс Палоу Эрроу Макларен Колтон Херта Авто

Палоу одержал победу с поула на Гран-при Монтерея.

Двукратный и действующий чемпион «Индикара» Алекс Палоу, выступающий за «Чип Гэнасси», во второй раз за три последних сезона стал сильнейшим на треке «Лагуна Сека», менее чем на две секунды опередив гонщика «Андретти» Колтона Херта в стратегической борьбе.

Третьим финишировал пилот «Эрроу Макларена» Александр Росси, четвертым стал Ромен Грожан – это лучший результат в истории команды «Хункос-Холлинджер». Гонщик «Пенске» Уилл Пауэр, возглавлявший турнирную таблицу, завершил заезд седьмым.

Победа стала для Палоу второй в сезоне после успеха на дорожной конфигурации в Индианаполисе и позволила вернуться на первую строчку в чемпионате. Алекс заработал 285 очков, Пауэр – 262, Скотт Диксон из «Чип Гэнасси» – 253, Херта – 217, замыкает топ-5 еще один представитель «Андретти» Кайл Кирквуд (210).

Гоночный «Макларен» вновь побеждает в «Ф-1» и дает прибыль, а ветка гиперкаров – почти банкрот. 💰 от шейхов не спасли!

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