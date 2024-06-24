Индикар. Палоу выиграл гонку на «Лагуне Секе» и возглавил чемпионат, у Грожана лучший результат в истории команды

Палоу одержал победу с поула на Гран-при Монтерея.

Двукратный и действующий чемпион « » Алекс Палоу, выступающий за «Чип Гэнасси», во второй раз за три последних сезона стал сильнейшим на треке «Лагуна Сека», менее чем на две секунды опередив гонщика «Андретти» в стратегической борьбе.

Третьим финишировал пилот « » , четвертым стал – это лучший результат в истории команды «Хункос-Холлинджер». Гонщик «Пенске» Уилл Пауэр, возглавлявший турнирную таблицу, завершил заезд седьмым.

Победа стала для Палоу второй в сезоне после успеха на дорожной конфигурации в Индианаполисе и позволила вернуться на первую строчку в чемпионате. Алекс заработал 285 очков, Пауэр – 262, Скотт Диксон из «Чип Гэнасси» – 253, Херта – 217, замыкает топ-5 еще один представитель «Андретти» Кайл Кирквуд (210).

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