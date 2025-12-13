Джонни Херберт: «Главным разочарованием сезона-2025 я бы назвал «Феррари»

Херберт назвал «Феррари» главным разочарованием сезона.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт подводя итогам прошедшего сезона отметил, что наибольшим разочарованием для него стало неудачное выступление «Феррари».

В прошедшем сезоне команда заняла четвертое место в Кубке конструкторов, не сумел выиграть ни одной гонки.

«Главным разочарованием сезона-2025 я бы назвал «Феррари». Да, у общественности всегда самые высокие ожидания от «Феррари», но затем, по той или иной причине, команде не удается подобрать правильное решение своих проблем – будь то машина, силовая установка, внутренняя инфраструктура или стратегические решения.

При этом к гонщикам вопросов точно быть не может. Я надеюсь, что с переходом на новый технический регламент в 2026 году «Феррари» вернется в число претендентов на победу в чемпионате», – рассказал Херберт.

