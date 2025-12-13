«Для нас стакан всегда наполовину пуст». Вольфф не считает «Мерседес» фаворитом сезона-2026
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мнением о перспективах команды в следующем году, когда «Формула-1» перейдет на новый технический регламент
Вольфф заявил, что в команде не обращают внимания на слухи об очень хороших показателях производительности нового двигателя, которые появляются в прессе.
По словам Вольффа, в «Мерседесе» не могут позволить себе считать себя фаворитами, учитывая поражение от «Макларена» в двух последних сезонах – учитывая, что британская команда пользуется именно двигателями «Мерседеса».
«Полной уверенности не может быть никогда. Для нас стакан всегда наполовину пуст, мы никогда не считаем, что стакан наполовину полон. И в первую очередь противника нужно искать в собственном доме.
«Макларен» оказался лучшей командой этого года, используя двигатели «Мерседес». И если мы считаем, что наша силовая установка является лучшей – хотя это было бы слишком громким заявлением, – то главной задачей «Мерседеса» для начала является победа над [своими клиентами] «Уильямсом», «Маклареном» и «Альпин».
При этом нужно помнить, что у некоторых конкурентов просто будет больше доступного времени для работы в аэродинамической трубе, потому что в Кубке конструкторов они выступили хуже. И какая-то из этих команд может найти какое-то инновационное решение, которое, может быть, не смогли заметить мы, ну и так далее.
Так что нельзя ничего воспринимать как должное, даже если двигатель «Мерседеса» окажется лучшим. Так что мы не обращаем никакого внимания на слухи», – рассказал Вольфф.
