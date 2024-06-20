Ньюи хочет зарабатывать в «Астон Мартин» более $30 млн в год – Лоренс Стролл не готов столько платить (Telegraph)

Переход Ньюи в «Астон Мартин» осложняется финансовыми запросами инженера.

Ранее в прессе сообщалось о том, что владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл не оставляет попыток заполучить Ньюи и пытается уговорить британца подписать контракт с командой. В частности, недавно Ньюи была устроена экскурсия по новейшей базе «Астон Мартин».

Тем не менее, по информации британского издания Telegraph, основной проблемой являются требования Ньюи по зарплате.

Как сообщается, изначально Ньюи вообще запросил у Стролла гонорар в 50 млн фунтов ежегодно ($63 млн). Но теперь вдвое снизил свои запросы. Тем не менее, речь все равно идет о сумме более чем в $30 млн в год, и Лоренса Стролла такие запросы, как отмечается, повергли в шок.

Также отмечается, что Ньюи продолжает думать над тем, где продолжит карьеру, и что у него уже есть предварительная договоренность с « », если он все-таки решится на переезд в Италию.

В «Астон Мартин» не оставляют надежд заполучить Ньюи (De Telegraaf)