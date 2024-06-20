Ньюи хочет зарабатывать в «Астон Мартин» более $30 млн в год – Лоренс Стролл не готов столько платить (Telegraph)

Теги Феррари Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Лоренс Стролл Авто

Переход Ньюи в «Астон Мартин» осложняется финансовыми запросами инженера.

Ранее в прессе сообщалось о том, что владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл не оставляет попыток заполучить Ньюи и пытается уговорить британца подписать контракт с командой. В частности, недавно Ньюи была устроена экскурсия по новейшей базе «Астон Мартин».

Тем не менее, по информации британского издания Telegraph, основной проблемой являются требования Ньюи по зарплате.

Как сообщается, изначально Ньюи вообще запросил у Стролла гонорар в 50 млн фунтов ежегодно ($63 млн). Но теперь вдвое снизил свои запросы. Тем не менее, речь все равно идет о сумме более чем в $30 млн в год, и Лоренса Стролла такие запросы, как отмечается, повергли в шок.

Также отмечается, что Ньюи продолжает думать над тем, где продолжит карьеру, и что у него уже есть предварительная договоренность с «Феррари», если он все-таки решится на переезд в Италию.

В «Астон Мартин» не оставляют надежд заполучить Ньюи (De Telegraaf)

36 комментариев
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Формула-1 легко сделает тебя миллионером... Если до этого ты был миллиардером.
Если хочет чтобы сынок побеждал, надо платить.
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Гонщикам же платят по 40-50 млн. Ньюи же почти гарантирует борьбу за чемпионство. Так что не назвал бы сумму завышенной
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30 лямов в год не такая уж большая зарплата ,если машина поедет хорошо.Скупой платит дважды.
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Этот парень знает себе цену. Ну а что, - по работе и плата.
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Ответ Rodbert
Сколько бы ему ни заплатили, Феррари любое предложение перебьет, там сейчас реальный движ намечается.
Феррари не сможет базу перенести в Великобританию только из-за Ньюи, что для него важно
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Ответ Великий Алонсо
Вот вам и скромняга Ньюи 🤣🤣🤣🤣🤣
утеньки. А Алонсо работает за еду. Только не надо снова здесь петь про уникального гонщика с величайшим IQ. Если IQ действительно величайший, то пусть Нандо сам себе машину разрабатывает.
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не верю, что Стролл старший зажал 30млн на Ньюи, который, по сути, практически гарантирует своим присутствием участие за борьбу в чемпионате. Но охотно верю, что Ньюи отказался от любых денег Феррари только потому что не хочет участвовать в клоунских вакханалиях. Никакой Ньюи не спасет, когда умственные инвалиды на мостике харды в дождь обувают.
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Да, конечно, Стролл старший институтка нежная... Пребывал, видимо, в розовых мечтах, что самый талантливый конструктор нескольких поколений будет ещё доплачивать Астону за уникальную возможность сделать чемпионом Стролла младшего)
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Ответ Rodbert
На сынке можно сэкономить, чуть добавить и вот тебе зп для Ньюи. Хочешь титул, придется раскошелиться, в принципе первые пару лет можно попробовать и посмотреть что получится.
если верить инсайдам, сынку не очень много платят, в отличие от Алонсо
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Алонсо за чемпионство отдал бы свою з/п
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Ответ wonka.
Ого.. не знал, что в ф1 такие зп)
Старший Стролл похоже тоже не знал))
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Сколько бы ему ни заплатили, Феррари любое предложение перебьет, там сейчас реальный движ намечается.
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Ответ wonka.
Ого.. не знал, что в ф1 такие зп)
Это только у ньюи зп такие , хотя раньше он получал поменьше раза в 2-3 судя по слухам.
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+4
Ответ Be_Fun
не верю, что Стролл старший зажал 30млн на Ньюи, который, по сути, практически гарантирует своим присутствием участие за борьбу в чемпионате. Но охотно верю, что Ньюи отказался от любых денег Феррари только потому что не хочет участвовать в клоунских вакханалиях. Никакой Ньюи не спасет, когда умственные инвалиды на мостике харды в дождь обувают.
Я бы не назвал решение в Канаде клоунским. У них была техническая проблема, терять нечего, поэтому почему бы не рискнуть? Собственно по радио и был разговор об этом
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Звучит как полная чушь. При таком раскладе Стролл старший достал бы деньги прям из кармана, передал Ньюи и сказал бы: "Решено!".
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Ньюи пошел в отпуск и ездит по экскурсиям. Нормальный турист, мы все тоже так делаем. :)
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Ответ Mortimer1
Осталось чтобы Феррари свою базу в UK перенесли и тут же подпишут контракт. Мелочи же)
Может он всё таки решится на переезд, будет между Италией и Британией гонять)
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Ответ Luca di Montezemolo
Это только у ньюи зп такие , хотя раньше он получал поменьше раза в 2-3 судя по слухам.
Да нет у Ньюи такой зп. У него, скорее всего, есть нормальные подвижки с Феррари. Тут пришел с запросом Астон Мартин. Грех было им x5 не зарядить. Вдруг бы прокатило?
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Ответ wonka.
Ого.. не знал, что в ф1 такие зп)
"Впервые на Формуле-1?"(с)
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Все правильно, встретил на своем пути sugar daddy - дои.
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Ответ Scorpio
думаешь если бы он феррари зарядил 30 млн, они бы отказались? Учитывая, что по слухам ему открытый контракт давали, чтобы сам вписал цифру
Я думаю, что он не 50 зарядил Феррари. 30 допускаю.
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Так вот, надо в Феррари, они заплатят) Заработает и детям и внукам и правнукам)
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Ответ Сергей Богатырёв
если верить инсайдам, сынку не очень много платят, в отличие от Алонсо
Алонсо не имеет астрономического контракта в Астоне, что делает его самым выгодным вложением в пелотоне. Цена - качество - эффективность - предельные просто.
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Сложный выбор у Стролла-старшего.
Денег Ньюи хочет много, но именно его скиллов и не хватает сейчас команде. Если всё получится, то борьба за титул в 2026 году вполне реальна.
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ферари: пффф,делов-то!!!!;)))
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Ответ Дмитрий Мешавкин
Феррари не сможет базу перенести в Великобританию только из-за Ньюи, что для него важно
почему не может. у команды уже был такой опыт. а сейчас у хаас и рб люди рисуют машины одновременно в италии и в англии
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Ответ Дмитрий Мешавкин
Феррари не сможет базу перенести в Великобританию только из-за Ньюи, что для него важно
они для него сделают стримерскую у него дома в прямом эфире с камерами по всему Маранелло .
Будет как Лес Гроссман прямо из офиса рулить, раздавая люлей
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На сынке можно сэкономить, чуть добавить и вот тебе зп для Ньюи. Хочешь титул, придется раскошелиться, в принципе первые пару лет можно попробовать и посмотреть что получится.
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Ответ voroninboris
Да нет у Ньюи такой зп. У него, скорее всего, есть нормальные подвижки с Феррари. Тут пришел с запросом Астон Мартин. Грех было им x5 не зарядить. Вдруг бы прокатило?
думаешь если бы он феррари зарядил 30 млн, они бы отказались? Учитывая, что по слухам ему открытый контракт давали, чтобы сам вписал цифру
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Мда, какой прижимистый еврейский миллиардер Струлович попался:) Кстати, дочка то настоящую фамилию сохранила, Стролл у нее только сценический псевдоним, под которым выступает. Интересно было бы на Абрамовича в Ф1 посмотреть. Хотя вот сын Смоленского залазил в английский мелкосерийный автопром, вышло некрасиво.

Хотя может, после развода приходится аккуратно работать с финансами.

Мне что-то кажется, Астон Мартин вообще не взлетит.

PS Вообще интересно. У нас принято высоко оценивать еврейскую общину, особенно с точки зрения бизнеса, но если взять к примеру развитие Израиля и Дубая за последние лет 70, кто с чего начал и к чему пришел, результат довольно неожиданный.
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