Формула-2. Испания. Мартен выиграл 1-ю гонку, Корреа лишили первого подиума с 2019-го из-за штрафа, Антонелли – 15-й, Бермэн – 21-й

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Пилот «АРТ» Виктор Мартен выиграл спринт «Формулы-2» в Барселоне.

Мартен опередил обладателя поула Куша Маини из «Инвикты» и представителя «ДАМС» Хуана-Мануэля Корреа. Корреа вручили приз за третье место, но позже лишили подиума, который стал бы для американца первым в «Ф-2» после тяжелых травм, полученных в Бельгии в 2019 году.

Вторым финишную черту пересек гонщик «Родена» Ритомо Мията, однако из-за штрафа за нарушение пределов трассы он стал лишь восьмым. Лидер сезона Пауль Арон («Хайтек») прорвался с девятого места на четвертое, которое впоследствии стало третьим.

Соперники по «Преме» и, вероятно, будущие соперники в «Формуле-1» Оливер Бермэн и Андреа Кими Антонелли вновь столкнулись с серьезными проблемами. Бермэн откатился на последнее место, а завершил заезд 21-м, Антонелли опустился с пятой стартовой позиции на десятую.

Обновление: Корреа получил пятисекундное наказание за нарушение пределов трека и переместился с третьей позиции на восьмую, Арон поднялся на подиум. Также из-за штрафов Антонелли переместился с десятого места на 15-е и произошли другие перестановки вне очковой зоны.

Арон сохранил первую позицию в личном зачете с 86 очками, пилот «Кампоса» Исак Хаджар заработал 81, Зейн Мэлоуни из «Родена» – 69, Деннис Хаугер («МП Моторспорт») – 56, Габриэль Бортолето («Инвикта») – 54. Антонелли располагается на шестой строчке (48 баллов), Бермэн – на 15-й (18).

Формула-2. Испания. Квалификация. Арон выиграл 0,002 с у Кроуфорда и 0,006 с у Колапинто, Антонелли – 5-й, Бермэн – 15-й

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2 комментария
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Фуф.. смахнул скупую мужскую слезу.. невероятно рад подиуму Хуана Мануэля.. первому спустя 5 лет.. предыдуший был на ПольРикаре.. там он финишировал вторым за Юбером.. а спустя два месяца был злополучный Спа, который стоил Юберу жизни, а Корреа ног..
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Рад за Корреа
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