Льюис Хэмилтон: «Мерседесу» нужна поддержка, а не негатив. Мы в одной лодке, нельзя винить Расселла за то, что он приносит результат»

Теги Гран-при Испании Гран-при Канады Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Хэмилтон призвал сплотиться болельщиков «Мерседеса».

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал критику его напарника Джорджа Расселла со стороны части фанатов на фоне слухов о неравных условиях в команде.

«Полагаю, известно, что мы всегда были сильной командой на протяжении последних лет. Мы всегда упорно трудились сообща.

Наверное, легко поддаться эмоциям. Я даже высказался после прошлой гонки [в Канаде], к примеру, просто прокомментировал свое выступление.

Я считаю, нам нужна поддержка, а не негатив. И я на самом деле не знал, что Джордж сталкивается с негативом.

Джордж не делает ничего кроме того, что показывает свою лучшую форму каждый уик-энд и приносит команде результат, так что его никак нельзя винить. Конечно, всегда есть вещи, которые можно улучшить в команде, и важны обсуждения, коммуникация – мы постоянно над этим работаем.

Но мы все в одной лодке. Мы упорно трудимся вместе. Мы хотим завершить работу на высокой ноте и чувствуем, что столь долгие отношения обязывают нас это сделать», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Испании.

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6 комментариев
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Льюис красавчик 😊 Он помудрел.
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Ответ Any
Льюис красавчик 😊 Он помудрел.
глупым он и не был никогда
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А ведь хорошо сказал
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саботаж да-то есть допустить что сэр плохо выступает людям в голову не приходит....
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