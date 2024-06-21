Льюис Хэмилтон: «Мерседесу» нужна поддержка, а не негатив. Мы в одной лодке, нельзя винить Расселла за то, что он приносит результат»

Хэмилтон призвал сплотиться болельщиков «Мерседеса».

Пилот « » прокомментировал критику его напарника со стороны части фанатов на фоне слухов о неравных условиях в команде.

«Полагаю, известно, что мы всегда были сильной командой на протяжении последних лет. Мы всегда упорно трудились сообща.

Наверное, легко поддаться эмоциям. Я даже высказался после прошлой гонки [в ], к примеру, просто прокомментировал свое выступление.

Я считаю, нам нужна поддержка, а не негатив. И я на самом деле не знал, что Джордж сталкивается с негативом.

Джордж не делает ничего кроме того, что показывает свою лучшую форму каждый уик-энд и приносит команде результат, так что его никак нельзя винить. Конечно, всегда есть вещи, которые можно улучшить в команде, и важны обсуждения, коммуникация – мы постоянно над этим работаем.

Но мы все в одной лодке. Мы упорно трудимся вместе. Мы хотим завершить работу на высокой ноте и чувствуем, что столь долгие отношения обязывают нас это сделать», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1» перед .

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