Льюис Хэмилтон: «Мерседесу» нужна поддержка, а не негатив. Мы в одной лодке, нельзя винить Расселла за то, что он приносит результат»
Хэмилтон призвал сплотиться болельщиков «Мерседеса».
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал критику его напарника Джорджа Расселла со стороны части фанатов на фоне слухов о неравных условиях в команде.
«Полагаю, известно, что мы всегда были сильной командой на протяжении последних лет. Мы всегда упорно трудились сообща.
Наверное, легко поддаться эмоциям. Я даже высказался после прошлой гонки [в Канаде], к примеру, просто прокомментировал свое выступление.
Я считаю, нам нужна поддержка, а не негатив. И я на самом деле не знал, что Джордж сталкивается с негативом.
Джордж не делает ничего кроме того, что показывает свою лучшую форму каждый уик-энд и приносит команде результат, так что его никак нельзя винить. Конечно, всегда есть вещи, которые можно улучшить в команде, и важны обсуждения, коммуникация – мы постоянно над этим работаем.
Но мы все в одной лодке. Мы упорно трудимся вместе. Мы хотим завершить работу на высокой ноте и чувствуем, что столь долгие отношения обязывают нас это сделать», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Испании.
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