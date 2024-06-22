Макс Ферстаппен: «Ред Булл» нужно больше скорости, чтобы стать чемпионами. Все пойдет не так, если каждый раз пилотировать на 101 процент»

Ферстаппен сообщил, что титулы «Ред Булл» под угрозой из-за плохой скорости.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что у его команды недостаточно хорошая машина для сохранения чемпионств в личном зачете и Кубке конструкторов.

После второго места в квалификации к Гран-при Испании Макс подчеркнул, что его личная скорость на одном круге возросла – это доказывает сравнение с напарником .

«Я смотрю на свои выступления и, на мой взгляд, квалификации на самом деле стали лучше, чем в прошлом году. Но прямо сейчас мы просто отстаем. Отрыв от Чеко довольно большой. Думаю, это тоже говорит о многом, ведь он вовсе не стал хуже.

Не сказать, что я начал внезапно беспокоиться теперь. « » очень силен на протяжении последних нескольких недель. Я постоянно настаивал, что нам нужно больше скорости. Все тоже это знают. Очевидно, пока соперники привозят больше обновлений, чем мы. В конце концов, [«Макларен»] выступает лучше нас, иначе он не оказался бы впереди меня. Мы тоже прибавляем, конечно, но недостаточно в сравнении с соперниками.

Не прошло и половины сезона. Если у тебя сейчас сильнейшая машина, ты очень быстро догонишь. «Макларен» также очень сильно смотрелся в пятницу на длинных отрезках. Команда просто хороша на любом типе трассы, а также при работе с шинами. У нее очень приличный болид.

Надо предпринять меры, чтобы продолжить побеждать. Случится ли это скоро? Надеюсь. Ведь соперники прибавляют сильнее, чем мы. На самом деле мы всегда хорошо работаем в квалификациях и гонках. Но нам просто не хватает скорости. Это продолжается на протяжении нескольких недель», – заявил нидерландец.

По словам Ферстаппена, благодаря ему «Ред Булл» выглядит лучше, чем на самом деле:

«Думаю, я делаю это стабильно в последние недели. Это нормально, мне за это платят. Но в конечном счете нам нужно найти больше скорости, чтобы стать чемпионами. Если каждый раз приходится пилотировать на 101 процент, то, конечно, в какой-то момент все пойдет не так».

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