Макс Ферстаппен: «Ред Булл» нужно больше скорости, чтобы стать чемпионами. Все пойдет не так, если каждый раз пилотировать на 101 процент»
Ферстаппен сообщил, что титулы «Ред Булл» под угрозой из-за плохой скорости.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что у его команды недостаточно хорошая машина для сохранения чемпионств в личном зачете и Кубке конструкторов.
После второго места в квалификации к Гран-при Испании Макс подчеркнул, что его личная скорость на одном круге возросла – это доказывает сравнение с напарником Серхио Пересом.
«Я смотрю на свои выступления и, на мой взгляд, квалификации на самом деле стали лучше, чем в прошлом году. Но прямо сейчас мы просто отстаем. Отрыв от Чеко довольно большой. Думаю, это тоже говорит о многом, ведь он вовсе не стал хуже.
Не сказать, что я начал внезапно беспокоиться теперь. «Макларен» очень силен на протяжении последних нескольких недель. Я постоянно настаивал, что нам нужно больше скорости. Все тоже это знают. Очевидно, пока соперники привозят больше обновлений, чем мы. В конце концов, [«Макларен»] выступает лучше нас, иначе он не оказался бы впереди меня. Мы тоже прибавляем, конечно, но недостаточно в сравнении с соперниками.
Не прошло и половины сезона. Если у тебя сейчас сильнейшая машина, ты очень быстро догонишь. «Макларен» также очень сильно смотрелся в пятницу на длинных отрезках. Команда просто хороша на любом типе трассы, а также при работе с шинами. У нее очень приличный болид.
Надо предпринять меры, чтобы продолжить побеждать. Случится ли это скоро? Надеюсь. Ведь соперники прибавляют сильнее, чем мы. На самом деле мы всегда хорошо работаем в квалификациях и гонках. Но нам просто не хватает скорости. Это продолжается на протяжении нескольких недель», – заявил нидерландец.
По словам Ферстаппена, благодаря ему «Ред Булл» выглядит лучше, чем на самом деле:
«Думаю, я делаю это стабильно в последние недели. Это нормально, мне за это платят. Но в конечном счете нам нужно найти больше скорости, чтобы стать чемпионами. Если каждый раз приходится пилотировать на 101 процент, то, конечно, в какой-то момент все пойдет не так».
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Если бы маленькие команды могли добрать до потолка расходов, у нас бы вообще все машины были в полусекунде друг от друга
Макс не побеждает или не берет поул - БЕЗДАРЬ.
Эх, хейтеры
Он сам всрал поул
И у него все еще лучший болид в пелотоне, который пилился исключительно под него
Самовоза РБ уже нет и давно. На разных типах трасс способны победить уже 4 команды, в том числе в квалах.
У макларена не было обновлений с майами, то есть уже 4 гонки.
"Пиастры" уехал исследовать "пределы возможного", без этой ошибки он проиграл в пределах 0.3-0.5, перец проиграл почти 0.7.
К Ферзю можно относиться как угодно, но считать его бездарем или самовозником будет только либо невменяемый, либо тролль, либо обиженный фан сэра Лаберстьера.