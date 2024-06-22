Макс Ферстаппен: «Ред Булл» нужно больше скорости, чтобы стать чемпионами. Все пойдет не так, если каждый раз пилотировать на 101 процент»

Теги Гран-при Испании Макларен Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен сообщил, что титулы «Ред Булл» под угрозой из-за плохой скорости.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что у его команды недостаточно хорошая машина для сохранения чемпионств в личном зачете и Кубке конструкторов.

После второго места в квалификации к Гран-при Испании Макс подчеркнул, что его личная скорость на одном круге возросла – это доказывает сравнение с напарником Серхио Пересом.

«Я смотрю на свои выступления и, на мой взгляд, квалификации на самом деле стали лучше, чем в прошлом году. Но прямо сейчас мы просто отстаем. Отрыв от Чеко довольно большой. Думаю, это тоже говорит о многом, ведь он вовсе не стал хуже.

Не сказать, что я начал внезапно беспокоиться теперь. «Макларен» очень силен на протяжении последних нескольких недель. Я постоянно настаивал, что нам нужно больше скорости. Все тоже это знают. Очевидно, пока соперники привозят больше обновлений, чем мы. В конце концов, [«Макларен»] выступает лучше нас, иначе он не оказался бы впереди меня. Мы тоже прибавляем, конечно, но недостаточно в сравнении с соперниками.

Не прошло и половины сезона. Если у тебя сейчас сильнейшая машина, ты очень быстро догонишь. «Макларен» также очень сильно смотрелся в пятницу на длинных отрезках. Команда просто хороша на любом типе трассы, а также при работе с шинами. У нее очень приличный болид.

Надо предпринять меры, чтобы продолжить побеждать. Случится ли это скоро? Надеюсь. Ведь соперники прибавляют сильнее, чем мы. На самом деле мы всегда хорошо работаем в квалификациях и гонках. Но нам просто не хватает скорости. Это продолжается на протяжении нескольких недель», – заявил нидерландец.

По словам Ферстаппена, благодаря ему «Ред Булл» выглядит лучше, чем на самом деле:

«Думаю, я делаю это стабильно в последние недели. Это нормально, мне за это платят. Но в конечном счете нам нужно найти больше скорости, чтобы стать чемпионами. Если каждый раз приходится пилотировать на 101 процент, то, конечно, в какой-то момент все пойдет не так».

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25 комментариев
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Ужас, кошмар, приходится реально атаковать в квалах, да что же вы делаете то с мега чемпионом , ну ка срочно верните комфортный отрыв, чтобы поулы с ошибками можно было брать и не напрягаясь, что то я ещё не видел гонщиков которым так не нравится бороться с кем либо, и которые об этом так прямо и говорят.
+25
-4
+21
Легко говорить про 100%, когда у тебя в напарниках такое дно как перес)
+15
-2
+13
сегодня даже слипстрим не помог. давненько такого не было.
+11
0
+11
Вот что ограничение бюджетов и стабильный регламент делают. А некоторые особо умные кексы были против очевидных мер для повышения конкуренции. Теперь отдельные технические инновации и мастерство пилотов реально выходит на первый план.
Если бы маленькие команды могли добрать до потолка расходов, у нас бы вообще все машины были в полусекунде друг от друга
+11
-3
+8
Ответ Scorpio
Мать соберись Он сам всрал поул И у него все еще лучший болид в пелотоне, который пилился исключительно под него
Да да. Макс побеждает или берет поул - САМОВОЗКА.
Макс не побеждает или не берет поул - БЕЗДАРЬ.
Эх, хейтеры
+13
-6
+7
Ответ Grigpar
Ну и был бы он на поуле с отрывом в 0.50 или чуть больше. Что это меняет из расклада? Самовоза РБ уже нет и давно. На разных типах трасс способны победить уже 4 команды, в том числе в квалах.
Никто и не говорит о самовозе, но будем честны, это все еще первый болид, а не тыква как пишет мадам, которая разбрасывается ярлыками о разбирании в эфадине
+6
0
+6
Ответ Мадина Уйгурова
Да да. Макс побеждает или берет поул - САМОВОЗКА. Макс не побеждает или не берет поул - БЕЗДАРЬ. Эх, хейтеры
Давай ты сформулируешь мысль, отложив стакан - Макс сегодня не на поуле, не потому что он ошибся на 3 секторе, а потому что у него машина слабее маков? Верно?
+7
-1
+6
не знаю.. наблюдая за Максом, можно сказать, что звучит достаточно адекватно. Маки действительно едут и уже приехали очень близко к РБ, причём оба. есть такое ощущение, что новый концепт очень сырой и вообще не до конца допилен, а допиливать до уровня прошлого (по сути который юзает МакЛарен) без Ньюи не невозможно, но сложнее - всё же топовый специалист. Ред Булл вообще (не на трассе, а как команда) выглядит какой-то разболтанной тенью последних лет, а каких-то сверхусилий или бешеной мотивации по трансляциям не видно. Будто какой-то тумблер выключили то ли ради конкуренции, то ли так внутренняя война всех размотала..
+8
-4
+4
Ответ Мадина Уйгурова
Да да. Макс побеждает или берет поул - САМОВОЗКА. Макс не побеждает или не берет поул - БЕЗДАРЬ. Эх, хейтеры
Так и есть. Напоминаю, что Ф-1 - технический вид спорта, тут от техники результат зависит больше, чем от пилотов. Если на быстрейшей, может не настолько как раньше, машине не побеждаешь, то это вина пилота. Имея самовоз, который на секунду на круге быстрее конкурентов, побеждать сможет и условный Мазепин. Теперь просто надо прикладывать больше усилий, а не уезжать в закат со старта.
+6
-2
+4
Вечно доминировать нельзя. И с таким напарником врагов не надо.
+3
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+3
Ответ Nandomo
Более медленный Макларен? Официант, где перец?
Юнга, где пиастры?
+4
-1
+3
Такое чувство, что лично Ньюи настраивал машину Максу. Не могла же ракета превратиться в тыкву аккурат в момент ухода Эдриана. Ну зато теперь хейтеры видят, что Максу приходится скилл прикладывать, а не рулить в комфорт режиме езды по рельсам.
+9
-6
+3
Ответ crociato
Какой скилл, если он на быстрейшей машине проиграл более медленному Макларену?
Извините, вы не разбираетесь в Формуле 1
+13
-10
+3
Ответ Мадина Уйгурова
Такое чувство, что лично Ньюи настраивал машину Максу. Не могла же ракета превратиться в тыкву аккурат в момент ухода Эдриана. Ну зато теперь хейтеры видят, что Максу приходится скилл прикладывать, а не рулить в комфорт режиме езды по рельсам.
Мать соберись
Он сам всрал поул
И у него все еще лучший болид в пелотоне, который пилился исключительно под него
+9
-8
+1
Ответ Scorpio
Давай ты сформулируешь мысль, отложив стакан - Макс сегодня не на поуле, не потому что он ошибся на 3 секторе, а потому что у него машина слабее маков? Верно?
Ну и был бы он на поуле с отрывом в 0.50 или чуть больше. Что это меняет из расклада?
Самовоза РБ уже нет и давно. На разных типах трасс способны победить уже 4 команды, в том числе в квалах.
+4
-3
+1
Ответ crociato
Какой скилл, если он на быстрейшей машине проиграл более медленному Макларену?
Более медленный Макларен? Официант, где перец?
+3
-2
+1
Хотелось бы уже посмотреть на это не так, надеюсь застра его заставят работать на 101 процент
+2
-1
+1
Ответ Nandomo
Малютка, в силу возраста или глупости ты пытаешься перейти на личности, в попытках придать своей позиции вес, разочарую тебя, это не работает. "Пиастры" уехал исследовать "пределы возможного", без этой ошибки он проиграл в пределах 0.3-0.5, перец проиграл почти 0.7. К Ферзю можно относиться как угодно, но считать его бездарем или самовозником будет только либо невменяемый, либо тролль, либо обиженный фан сэра Лаберстьера.
А что ты меряешь по Пересу, при чем тут вообще это днище?? Он кому только не всирал квалы, можно было бы судить по нормальному быстрому напарнику, но не по мексиканскому дну. Но нормальных соперников Ферстаппен избегает как огня.
+1
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+1
"Очевидно, пока соперники привозят больше обновлений, чем мы. В конце концов, [«Макларен»] выступает лучше нас, иначе он не оказался бы впереди меня."
У макларена не было обновлений с майами, то есть уже 4 гонки.
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Ответ Мадина Уйгурова
Такое чувство, что лично Ньюи настраивал машину Максу. Не могла же ракета превратиться в тыкву аккурат в момент ухода Эдриана. Ну зато теперь хейтеры видят, что Максу приходится скилл прикладывать, а не рулить в комфорт режиме езды по рельсам.
Я думаю РБ играется
0
0
0
Ответ crociato
Юнга, где пиастры?
Малютка, в силу возраста или глупости ты пытаешься перейти на личности, в попытках придать своей позиции вес, разочарую тебя, это не работает.
"Пиастры" уехал исследовать "пределы возможного", без этой ошибки он проиграл в пределах 0.3-0.5, перец проиграл почти 0.7.
К Ферзю можно относиться как угодно, но считать его бездарем или самовозником будет только либо невменяемый, либо тролль, либо обиженный фан сэра Лаберстьера.
+1
-1
0
Ответ Nandomo
Малютка, в силу возраста или глупости ты пытаешься перейти на личности, в попытках придать своей позиции вес, разочарую тебя, это не работает. "Пиастры" уехал исследовать "пределы возможного", без этой ошибки он проиграл в пределах 0.3-0.5, перец проиграл почти 0.7. К Ферзю можно относиться как угодно, но считать его бездарем или самовозником будет только либо невменяемый, либо тролль, либо обиженный фан сэра Лаберстьера.
Вообще-то я забавно отзеркалил твой ответ. Если это переход на личности, то получается ты первым перешёл на личности, и следовательно всё, что ты тут написал относится к тебе. Потрясающий акт саморазоблачения. И да, твоё пренебрежительное обращение к собеседнику, как раз есть попытка придать вес себе на пустом месте. Теперь по делу. Изначальный спор был про силу болида РБ, который тут назвали тыквой, что смешно, ибо оснований считать РБ медленнее Макларена пока нет никаких. У Норриса по его словам вышел идеальный круг, а Макс немного ошибся в 3 сегменте, но между ними всего 20 тысячных. Является ли Макс бездарем, очевидно, нет. Является ли он самовозником, очевидно, что да, если брать последние 3 сезона в общем. Я ничего против Макса не имею, я его даже защищал в комментариях от фанатиков Квята, которые почему-то именно его винили в замене. Просто надо трезво смотреть на вещи без фанатизма.
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