Формула-3. Испания. Бойя выиграл 1-ю гонку после столкновения лидеров-напарников, Бедрин и Мини сошли

Пилот « » Мари Бойя выиграл спринт «Формулы-3» в Барселоне и стал девятым победителем в девяти гонках сезона-2024.

Бойя начал заезд третьим и вышел на первую позицию после аварии лидеров. Вторым финишировал гонщик «МП Моторспорт» Алекс Данн, третьим – еще один представитель «Кампоса» Оливер Гете.

Напарники по « » Сантьяго Рамос и Сами Мегетуниф стартовали с первого ряда и на третьем круге столкнулись между собой в борьбе за победу. В результате Мегетуниф сошел, а Рамос откатился на последнее место (в итоге стал 21-м). За ними до контакта дошли пилот «Эй-Ай-Экс Рейсинг» и Каллум Войзин из «Родена». Оба соперника досрочно завершили заезд, на трассу выехала машина безопасности.

Лидер сезона Габриэле Мини (« ») стартовал лишь с 15-й позиции и при попытке прорываться в топ-10 столкнулся с Себастьяном Монтойей («Кампос») на 18-м круге. Оба пилота сошли, гонка завершилась за сэйфти-каром.

Главный преследователь Мини – пилот «Хайтека» Люк Браунинг – также остался без очков, финишировав 12-м, а Лео Форнароли из «Трайдента» стал седьмым, что позволило ему подняться на вторую строчку в чемпионате.

Мини сохранил первую позицию в личном зачете, на его счету 72 балла, следом располагаются Форнароли (69), Браунинг (68), гонщик «Премы» Дино Беганович (61) и Гете (51).

Формула-3. Испания. Мэнселл выиграл квалификацию, лидер сезона Мини – 16-й, Бедрин – 21-й

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