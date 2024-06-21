Бриаторе стал исполнительным советником «Альпин»

Бриаторе перешел в «Альпин».

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» вернулся в команду из Энстоуна.

На должность исполнительного советника « » итальянца назначил гендиректор «Рено» Лука де Мео.

работал в Энстоуне в 1990-х и привел Михаэля Шумахера к двум чемпионским титулам, а позже возглавил «Рено» и снова добился побед в чемпионате мира вместе с Фернандо Алонсо в 2005-2006 годах.

После сингапурского «крэшгейта» ФИА пожизненно отстранила Бриаторе от соревнований, проводимых под эгидой федерации, но позднее благодаря судебному иску экс-руководитель команды сумел смягчить наказание. В последнее время Флавио работает с «Формулой-1» по коммерческим вопросам.

Предполагается, что Бриаторе будет помогать команде готовиться к сезону-2026, а также получит возможность влиять на формирование кадрового состав «Альпин», в том числе на выбор пилотов.

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