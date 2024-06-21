Бриаторе стал исполнительным советником «Альпин»

Теги переходы Флавио Бриаторе Формула-1 Альпин Авто

Бриаторе перешел в «Альпин».

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» вернулся в команду из Энстоуна. 

На должность исполнительного советника «Альпин» итальянца назначил гендиректор «Рено» Лука де Мео. 

Бриаторе работал в Энстоуне в 1990-х и привел Михаэля Шумахера к двум чемпионским титулам, а позже возглавил «Рено» и снова добился побед в чемпионате мира вместе с Фернандо Алонсо в 2005-2006 годах. 

После сингапурского «крэшгейта» ФИА пожизненно отстранила Бриаторе от соревнований, проводимых под эгидой федерации, но позднее благодаря судебному иску экс-руководитель команды сумел смягчить наказание. В последнее время Флавио работает с «Формулой-1» по коммерческим вопросам. 

Предполагается, что Бриаторе будет помогать команде готовиться к сезону-2026, а также получит возможность влиять на формирование кадрового состав «Альпин», в том числе на выбор пилотов.

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7 комментариев
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О, мы знаем теперь, куда перейдет Алонсо)
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Ответ colt
4ый приход в эту команду шел бы вразрез с его публичной позицией о верности астон-мартину и его карьерных планах продолжить работу на бренд в какой-то другой роли после завершения выступлений. но выход есть! стролл старший может выкупить команду из энстоуна, сделав ее сестрой уже имеющейся у него. еще не помешает ребрендинг: альпин переименовать в астон, а нынешний ам в мартин. и тогда алонсо не изменит своему слову
Попахивает нетленкой "Васюки переименуются в Новую Москву, а Москву - в Страые Васюки" (с)
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Великий и ужасный возвращается? Хорошая новость для Альпин.
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Ответ sfairait
Попахивает нетленкой "Васюки переименуются в Новую Москву, а Москву - в Страые Васюки" (с)
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Ответ doctor.morge
И вот это то серъезное объявление, которое таинственно анонсировали вчера в соцсетях инсайдеры? Вы еще старушку Наоми Кэмпбелл пригласите быть лицом команды:)
Ну, она ещё не такая старая по сравнению с Берни! )
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