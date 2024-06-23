Тото Вольфф: «Я не испытываю никакого уважения к любителям теорий заговоров, потому что они безмозглые»
Вольфф назвал сторонников теорий заговоров безмозглыми.
Руководитель «Мерседеса» ответил на предположения, что команда специально работает против Льюиса Хэмилтона, поскольку британец перейдет в следующем году в «Феррари».
«Я не испытываю никакого уважения к любителям теорий заговоров, потому что они безмозглые. Мы хотим, чтобы наш болид выигрывал гонки и титулы – а кто этого не понимает, пусть лучше смотрит другой спорт.
Здорово видеть, что он [Хэмилтон] провел отличный уик-энд, потому что он давно уже не получал хороший результат, а стратегия играла против него.
Но сегодня все сложилось в его пользу, так что я рад, что мы добыли для него этот подиум, потому что он давно уже на него не попадал», – сказал Вольфф.
Тото также спросили, не беспокоит ли его борьба Льюиса Хэмилтона с Джорджем Расселлом:
«Между пилотами всегда будет соперничество, особенно когда болид способен побеждать. Это нормально.
Но они оба очень уважают друг друга. Мы очень открыты в команде. Я усвоил этот урок: мы не остаемся в стороне, не позволяем нарастать враждебности – и с этой точки зрения у нас все, как обычно».
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Как и вы, написавшие заявление в полицию из-за какого-то письма фаната. :))