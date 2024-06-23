Тото Вольфф: «Я не испытываю никакого уважения к любителям теорий заговоров, потому что они безмозглые»

Теги Гран-при Испании Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Джордж Расселл Авто

Вольфф назвал сторонников теорий заговоров безмозглыми.

Руководитель «Мерседеса» ответил на предположения, что команда специально работает против Льюиса Хэмилтона, поскольку британец перейдет в следующем году в «Феррари».

«Я не испытываю никакого уважения к любителям теорий заговоров, потому что они безмозглые. Мы хотим, чтобы наш болид выигрывал гонки и титулы – а кто этого не понимает, пусть лучше смотрит другой спорт.

Здорово видеть, что он [Хэмилтон] провел отличный уик-энд, потому что он давно уже не получал хороший результат, а стратегия играла против него.

Но сегодня все сложилось в его пользу, так что я рад, что мы добыли для него этот подиум, потому что он давно уже на него не попадал», – сказал Вольфф.

Тото также спросили, не беспокоит ли его борьба Льюиса Хэмилтона с Джорджем Расселлом:

«Между пилотами всегда будет соперничество, особенно когда болид способен побеждать. Это нормально.

Но они оба очень уважают друг друга. Мы очень открыты в команде.  Я усвоил этот урок: мы не остаемся в стороне, не позволяем нарастать враждебности – и с этой точки зрения у нас все, как обычно».

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8 комментариев
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/потому что они безмозглые/

Как и вы, написавшие заявление в полицию из-за какого-то письма фаната. :))
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Торгер традиционно хамит под давлением. Пусть учится хладнокровию у Хорни
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Тотошка разошелся. Значит есть, что скрывать.
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Заскулили
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Ответ Grigpar
/потому что они безмозглые/ Как и вы, написавшие заявление в полицию из-за какого-то письма фаната. :))
Был слух, что это бывший сотрудник команды, поэтому в данном случае должны были отреагировать.
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