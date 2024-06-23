Тото Вольфф: «Я не испытываю никакого уважения к любителям теорий заговоров, потому что они безмозглые»

Вольфф назвал сторонников теорий заговоров безмозглыми.

Руководитель « » ответил на предположения, что команда специально работает против , поскольку британец перейдет в следующем году в «Феррари».

«Я не испытываю никакого уважения к любителям теорий заговоров, потому что они безмозглые. Мы хотим, чтобы наш болид выигрывал гонки и титулы – а кто этого не понимает, пусть лучше смотрит другой спорт.

Здорово видеть, что он [Хэмилтон] провел отличный уик-энд, потому что он давно уже не получал хороший результат, а стратегия играла против него.

Но сегодня все сложилось в его пользу, так что я рад, что мы добыли для него этот подиум, потому что он давно уже на него не попадал», – сказал .

Тото также спросили, не беспокоит ли его борьба Льюиса Хэмилтона с :

«Между пилотами всегда будет соперничество, особенно когда болид способен побеждать. Это нормально.

Но они оба очень уважают друг друга. Мы очень открыты в команде. Я усвоил этот урок: мы не остаемся в стороне, не позволяем нарастать враждебности – и с этой точки зрения у нас все, как обычно».

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