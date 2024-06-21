«Кому-то в «Ред Булл» сегодня ночью придется провести 10-11 часов на симуляторе». Карун Чандок – о проблемах команды в пятницу в Барселоне

Теги Гран-при Испании Ред Булл Себастьян Буэми Карун Чандок Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Чандок высказался о стратегии «Ред Булл» по итогам пятничных практик.

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» считает, что после не очень удачного выступления «Ред Булл» в пятницу перед Гран-при Испании, одному из тест-пилотов на базе предстоит продолжительная рабочая сессия на симуляторе.

«Кому-то в «Ред Булл» сегодня ночью придется провести 10-11 часов на симуляторе. Именно это случилось в Имоле. В пятницу на этапе в Имоле у них вообще не было скорости, а потом Себастьян Буэми провел 11 часов, работая на симуляторе [над поиском оптимальных настроек болида], и Макс в итоге оказался на поуле.

Не думаю, что «Ред Булл» при этом никто не сможет догнать. Это ключевой момент уик-энда. Перес, как кажется, сейчас не в лучшей форме, и ему нужно прибавлять.

Поул могут выиграть 6-7 машин. Так что Максу нужно быть в лучшей форме, как и «Ред Булл», – рассказал Чандок.

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5 комментариев
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Кто из команд топ-4 не может взять поул 100% - так это Перес. Даже у Пиастри сделать это больше шансов. Хуже Переса квалифицируется наверное только Сарджент
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Уже и огурец троллит Ферстапена...
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