«Кому-то в «Ред Булл» сегодня ночью придется провести 10-11 часов на симуляторе». Карун Чандок – о проблемах команды в пятницу в Барселоне

Чандок высказался о стратегии «Ред Булл» по итогам пятничных практик.

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» считает, что после не очень удачного выступления «Ред Булл» в пятницу перед , одному из тест-пилотов на базе предстоит продолжительная рабочая сессия на симуляторе.

«Кому-то в «Ред Булл» сегодня ночью придется провести 10-11 часов на симуляторе. Именно это случилось в Имоле. В пятницу на этапе в Имоле у них вообще не было скорости, а потом провел 11 часов, работая на симуляторе [над поиском оптимальных настроек болида], и Макс в итоге оказался на поуле.

Не думаю, что «Ред Булл» при этом никто не сможет догнать. Это ключевой момент уик-энда. Перес, как кажется, сейчас не в лучшей форме, и ему нужно прибавлять.

Поул могут выиграть 6-7 машин. Так что Максу нужно быть в лучшей форме, как и «Ред Булл», – рассказал .

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