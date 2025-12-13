Гюнтер Штайнер: «Норрис доказал мне и остальным, что для победы в чемпионате не обязательно быть агрессивным гонщиком»
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о победном выступлении Ландо Норриса и завоевании им титула чемпиона «Формулы-1».
Штайнер признал, что Норрис победой в чемпионате доказал свою правоту – и что для завоевания титула гонщик не обязательно должен быть очень агрессивным и предельно уверенным в себе.
«Главной звездой стал Ландо Норрис. Он заслужил титул. Он сделал все необходимое, чтобы стать чемпионом. И его не в чем винить. В последней гонке он не допустил ни одной ошибки и просто добрался до финиша, обеспечив нужный ему результат.
Да, отрыв получился совсем небольшим, но это не имеет значения. Макс Ферстаппен правильно сказал – в итоге соперник просто набрал больше очков. Так что не важно, с каким преимуществом он выиграл – два там очка или одно. Он сделал достаточно, чтобы выиграть чемпионат.
И лично мне Ландо доказал, что, как он и говорил, для того чтобы стать чемпионом не обязательно быть очень агрессивным гонщиком. Доказал ли он, что уже входит в число великих чемпионов? Нет. Для этого, на мой взгляд, ему нужно выиграть еще парочку титулов. Но в Абу-Даби он все сделал правильно. И ему нужно отдать должное, ведь парня много критиковали, а он заслуживает большего», – рассказал Штайнер.