  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гюнтер Штайнер: «Норрис доказал мне и остальным, что для победы в чемпионате не обязательно быть агрессивным гонщиком»
17

Гюнтер Штайнер: «Норрис доказал мне и остальным, что для победы в чемпионате не обязательно быть агрессивным гонщиком»

Штайнер отдал должное титулу Норриса.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о победном выступлении Ландо Норриса и завоевании им титула чемпиона «Формулы-1».

Штайнер признал, что Норрис победой в чемпионате доказал свою правоту – и что для завоевания титула гонщик не обязательно должен быть очень агрессивным и предельно уверенным в себе.

«Главной звездой стал Ландо Норрис. Он заслужил титул. Он сделал все необходимое, чтобы стать чемпионом. И его не в чем винить. В последней гонке он не допустил ни одной ошибки и просто добрался до финиша, обеспечив нужный ему результат.

Да, отрыв получился совсем небольшим, но это не имеет значения. Макс Ферстаппен правильно сказал – в итоге соперник просто набрал больше очков. Так что не важно, с каким преимуществом он выиграл – два там очка или одно. Он сделал достаточно, чтобы выиграть чемпионат.

И лично мне Ландо доказал, что, как он и говорил, для того чтобы стать чемпионом не обязательно быть очень агрессивным гонщиком. Доказал ли он, что уже входит в число великих чемпионов? Нет. Для этого, на мой взгляд, ему нужно выиграть еще парочку титулов. Но в Абу-Даби он все сделал правильно. И ему нужно отдать должное, ведь парня много критиковали, а он заслуживает большего», – рассказал Штайнер.

«Я рад, что заплакал». Чемпионская речь Ландо Норриса

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoГюнтер Штайнер
logoФормула-1
logoГран-при Абу-Даби
logoХаас
logoЛандо Норрис
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Владимир Башмаков: «Победа Ферстаппена в 2025-м была бы сродни титулам Шумахера без сильнейшей машины – условно, в 1994, 2000 или 2003 годах»
вчера, 18:42
Карлос Сайнс: «Неудачи Хэмилтона меня не радуют. Не знаю, взял ли бы я подиум в «Феррари»-2025»
вчера, 18:13
Журналист Строу: «Марко совсем не соответствует современному миру «Ф-1» и давно не вписывался в будущее «Ред Булл»
вчера, 17:40
Дэвид Крофт: «Хэмилтону нужно помнить, что он Хэмилтон, что он не растерял свои способности»
вчера, 16:48
Гельмут Марко о том, чем гордится больше всего: «Всем, чего достиг Ферстаппен, титулами без лучшей машины»
вчера, 15:55
ФИА пыталась поменять регламент 2 года назад для борьбы с грязным воздухом, но команды «Ф-1» не поддержали
вчера, 15:23
Менеджер Ферстаппена: «В моих глазах Макс выиграл титул»
вчера, 14:35
Тед Кравиц: «Марко называл меня дрессированной обезьяной Хорнера»
вчера, 13:56
Норрис стал 4-м в рейтинге The Race по итогам сезона, Хэмилтон – 14-й, Расселл опередил Леклера
вчера, 13:20
Гельмут Марко: «Решил уйти до Абу-Даби, бредовый пресс-релиз «Ред Булл» даже не читал. 5-й титул Ферстаппена ничего бы не изменил»
вчера, 12:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10