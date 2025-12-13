Том Коронель: «Уход Гельмута Марко запустил процесс ухода из «Ред Булл» и Макса Ферстаппена»

Коронель предсказывает уход Ферстаппена из «Ред Булл».

Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронель поделился мнением о том, какие последствия для «Ред Булл» будет иметь уход из организации Гельмута Марко.

Коронель считает, что учитывая близкие отношения Марко и Ферстаппена и не ясные перспективы «Ред Булл» в условиях нового технического регламента, уход Макса в другую команду более чем реален.

«Уход Гельмута Марко запустил процесс ухода из «Ред Булл» и Макса Ферстаппена . Эти двое всегда были рука об руку. И так было с первого дня, когда они впервые встретились в Австрии – разумеется, если верить Йосу Ферстаппену .

Думаю, я и сам буду скучать по Гельмуту. Я действительно считаю его отцом и родоначальником программы «Ред Булл», через которую прошли очень многие молодые талантливые гонщики», – рассказал Коронель.

