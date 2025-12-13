Джонни Херберт: «Пиастри вполне может задуматься об уходе из «Макларена»

Херберт допускает уход Пиастри из «Макларена».

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт считает, что Оскар Пиастри может сменить команду после сезона-2026.

По мнению Херберта, Пиастри вряд ли могла понравиться политика в отношении формального равенства пилотов – притом что многие считают, что в руководстве негласно больше отдают предпочтение Ландо Норрису , который и стал чемпионом по итогам сезона-2025.

«Прямо сейчас, полагаю, Оскар Пиастри вполне может задумываться об уходе из «Макларена ». Потому что с учетом текущего положения вещей Оскар может чувствовать сильное разочарование и думать о том, чтобы продолжить карьеру в другом месте.

С другой стороны, зачем хотеть уйти из команды, которая способна предоставить тебе машину, за рулем которой можно выиграть чемпионат?

Если Пиастри перейдет в «Феррари », например, то нет никаких гарантий того, что он там получит шанс стать чемпионом. Никаких гарантий не будет и в случае перехода в «Мерседес ». В данный момент такие гарантии могут дать в «Макларене», а также, может быть, в «Ред Булл», – рассказал Херберт.

8 причин, почему Пиастри все-таки заслуживал титул в «Ф-1»