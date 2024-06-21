Формула-3. Испания. Мэнселл выиграл квалификацию, лидер сезона Мини – 16-й, Бедрин – 21-й

Гонщик «АРТ» Кристиан Мэнселл показал лучшее время в квалификации «Формулы-3» в Барселоне.

Австралиец опередил пилота «Премы» Арвида Линдблада и своего напарника Николу Цолова.

Лидер сезона Габриэле Мини (« ») завершил сессию 16-м, его конкуренты Люк Браунинг («Хайтек») и Лео Форнароли (« ») – четвертым и шестым, представитель «Эй-Ай-Экс Рейсинг» стал 21-м.

Гран-при Испании-2024. Расписание трансляций

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