Формула-3. Испания. Мэнселл выиграл квалификацию, лидер сезона Мини – 16-й, Бедрин – 21-й

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Гонщик «АРТ» Кристиан Мэнселл показал лучшее время в квалификации «Формулы-3» в Барселоне.

Австралиец опередил пилота «Премы» Арвида Линдблада и своего напарника Николу Цолова.

Лидер сезона Габриэле Мини («Према») завершил сессию 16-м, его конкуренты Люк Браунинг («Хайтек») и Лео Форнароли («Трайдент») – четвертым и шестым, представитель «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Никита Бедрин стал 21-м.

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