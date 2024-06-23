Карлос Сайнс: «Мне показалось, что Хэмилтон выдавил меня с трассы. Я был впереди на полкорпуса»

Теги Гран-при Испании Феррари Льюис Хэмилтон Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Авто

Сайнс объяснил свое недовольство судьями в Испании.

Пилот «Феррари» выразил непонимание решений стюардов на Гран-при Испании. По мнению испанца, Льюис Хэмилтон обогнал его, нарушив правила.

«Мне показалось, что он выдавил меня с трассы. Я был впереди на полкорпуса болида. И по-хорошему правила этого года гласят, что если ты впереди на внешней траектории, тебе должны оставить место, если ты опережаешь соперника на полкорпуса. Именно такие правила установили стюарды в этом году.

Я пытался извлечь выгоду из этого правила, потому что ему следовали до сегодняшнего момента. Я не говорю, что он [Хэмилтон] пилотировал жестко или не жестко – просто пытаюсь обратиться к правилу, которое стюарды установили в этом сезоне», – сказал Сайнс.

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11 комментариев
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Карлос Сайнс: «Мне показалось, что Хэмилтон выдавил меня с трассы. Я был впереди на полкорпуса»

Facepalm
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Давно этот господин не боролся с максиком видимо, забыл что такое настоящее выдавливание, и грубая езда.
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мне показалось что Сайнсу показалось, вполне гоночный обгон
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Сам менял 2 раза траекторию при торможении и быковал в повороте и ещё ноет. Был за него, но пусть валит в условный Вильямс и потом на выход. Мерзкий персонаж.
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а ныл так, как будто не показалось и инженер поддакивал..
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Ответ ASphotographer
Я не оправдываю. Но такая Ф1 мне по душе. Это чертова борьба за позицию, никто просто так не сдается.
Но я про то что он ноет. Я тоже за это. Я люблю адреналин. Сам косячит и ещё возмущается.
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я,наклонился посмотреть, не наклонилась ли она, чтоб посмотреть не наклонился ли я ?;)))
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Ключевое «тебе показалось»
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Радио команды Феррари:

Карлос Сайнс: «Мне казалось, что Хэмилтон выдавил меня из Феррари».

Босс: «Carlos, confirmed, confirmed»
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в такую тухлую карьерную ситуацию Сайнс угодил конечно.. столько желания доказать, что все не правы. с одной стороны (человеческой) его даже жаль, но с другой.. никто из топ-команд места не предлагает, а на вилках и нынешнем заубере можно больше в топы и не вернуться..
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Ответ Daniel urcanu
Сам менял 2 раза траекторию при торможении и быковал в повороте и ещё ноет. Был за него, но пусть валит в условный Вильямс и потом на выход. Мерзкий персонаж.
Я не оправдываю. Но такая Ф1 мне по душе. Это чертова борьба за позицию, никто просто так не сдается.
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