Карлос Сайнс: «Мне показалось, что Хэмилтон выдавил меня с трассы. Я был впереди на полкорпуса»

Сайнс объяснил свое недовольство судьями в Испании.

Пилот « » выразил непонимание решений стюардов на Гран-при Испании. По мнению испанца, обогнал его, нарушив правила.

«Мне показалось, что он выдавил меня с трассы. Я был впереди на полкорпуса болида. И по-хорошему правила этого года гласят, что если ты впереди на внешней траектории, тебе должны оставить место, если ты опережаешь соперника на полкорпуса. Именно такие правила установили стюарды в этом году.

Я пытался извлечь выгоду из этого правила, потому что ему следовали до сегодняшнего момента. Я не говорю, что он [Хэмилтон] пилотировал жестко или не жестко – просто пытаюсь обратиться к правилу, которое стюарды установили в этом сезоне», – сказал .

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