Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Испании-2024
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Испании
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 219 очков
2. Ландо Норрис («Макларен») – 150
3. Шарль Леклер («Феррари») – 148
4. Карлос Сайнс («Феррари») – 116
5. Серхио Перес («Ред Булл») – 111
6. Оскар Пиастри («Макларен») – 87
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 81
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 70
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 41
10. Юки Цунода («РБ») – 19
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 17
12. Даниэль Риккардо («РБ») – 9
13. Оливер Бермэн («Феррари») – 6
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 6
15. Пьер Гасли («Альпин») – 5
16. Эстебан Окон («Альпин») – 3
17. Алекс Албон («Уильямс») – 2
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1
19. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 0
20. Валттери Боттас («Заубер») – 0
21. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 330 очков
2. «Феррари» – 270
3. «Макларен» – 237
4. «Мерседес» – 151
5. «Астон Мартин» – 58
6. «РБ» – 28
7. «Альпин» – 8
8. «Хаас» – 7
9. «Уильямс» – 2
10. «Заубер» – 0
Гран-при Испании-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й
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1. Прошло ощущение безнадёги и полного доминирования РБ.
2, Не просто наступаем на пятки РБ, а уже вцепились зубами в холку.
Нет, я не забыл про прогресс Мерса и Фур...