Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Испании-2024

Теги результаты Гран-при Испании Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Заубер Ред Булл Уильямс Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Даниэль Риккардо Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Логан Сарджент Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Оливер Бермэн РБ Авто
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Испании
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 219 очков
2. Ландо Норрис («Макларен») – 150
3. Шарль Леклер («Феррари») – 148
4. Карлос Сайнс («Феррари») – 116
5. Серхио Перес («Ред Булл») – 111
6. Оскар Пиастри («Макларен») – 87
7. Джордж Расселл («Мерседес») – 81
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 70
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 41
10. Юки Цунода («РБ») – 19
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 17
12. Даниэль Риккардо («РБ») – 9
13. Оливер Бермэн («Феррари») – 6
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 6
15. Пьер Гасли («Альпин») – 5
16. Эстебан Окон («Альпин») – 3
17. Алекс Албон («Уильямс») – 2
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1
19. Чжоу Гуаньюй («Заубер») – 0
20. Валттери Боттас («Заубер») – 0
21. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 330 очков
2. «Феррари» – 270
3. «Макларен» – 237
4. «Мерседес» – 151
5. «Астон Мартин» – 58
6. «РБ» – 28
7. «Альпин» – 8
8. «Хаас» – 7
9. «Уильямс» – 2
10. «Заубер» – 0
 

Гран-при Испании-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Если так пойдет и дальше днаря Переса отправят на 8 место в личке. Это наверное не остановит хорнера с Марко от балабольство про топ пилота .
+15
-3
+12
Мысли, последние пару гонок следующие:
1. Прошло ощущение безнадёги и полного доминирования РБ.
2, Не просто наступаем на пятки РБ, а уже вцепились зубами в холку.
Нет, я не забыл про прогресс Мерса и Фур...
+13
-3
+10
Ответ ALMANAC
Шестикратный саботажник, написавший письмо в Дейли Мейл смог наныть на бесплатный подиум, слили тиммейта с хардом, гениальное решение, чтобы Левайс перестал разрушать команду изнутри. Унизился наш чемп 15-ти секундным отставанием от Норриса, который при этом зафейлил со стратегией. Думайте)
Больно? Привыкнешь
+15
-6
+9
Ответ White Pardus
Мысли, последние пару гонок следующие: 1. Прошло ощущение безнадёги и полного доминирования РБ. 2, Не просто наступаем на пятки РБ, а уже вцепились зубами в холку. Нет, я не забыл про прогресс Мерса и Фур...
Ахахах Ну да. Тапку пришлось слезть с круиза и ему впервые сказали как перевести двигатель в гоночный режим))
+15
-6
+9
Ответ White Pardus
Мысли, последние пару гонок следующие: 1. Прошло ощущение безнадёги и полного доминирования РБ. 2, Не просто наступаем на пятки РБ, а уже вцепились зубами в холку. Нет, я не забыл про прогресс Мерса и Фур...
Такой прогресс у Феррари, что уже чуть ли не хуже Мерседеса
+7
0
+7
Пиастри достаточно средне сегодня ехал, поэтому в КК почти статус-кво. Лишь Мерседес что-то прилично отыграл относительно трех других. Но у них и отставание сильное было.
+3
0
+3
На данный момент идет борьба за КК между Ред Булл, Феррари и Маками и за 2е место в личке между Норрисом и Леклером. Кто лучше улучшит свои болиды после летнего перерыва, у того и будет преимущество до конца чемпионата.
+3
0
+3
Помню, что тут творилось после гонки в Монако. Все эти комментарии от Леклера…
+4
-2
+2
Ответ mikhuil
Такой прогресс у Феррари, что уже чуть ли не хуже Мерседеса
Не чуть ли, а хуже
+2
0
+2
КК от РБ скорее всего уйдет. Оба пилота топ-команд стабильно финишируют около подиума, а Перес в конце десятки, начиная свои гонки борьбой с болидами Хаас.
+1
0
+1
Ответ White Pardus
Мысли, последние пару гонок следующие: 1. Прошло ощущение безнадёги и полного доминирования РБ. 2, Не просто наступаем на пятки РБ, а уже вцепились зубами в холку. Нет, я не забыл про прогресс Мерса и Фур...
С таким напарником Максу врагов не надо.
+1
0
+1
В 25м году борьба ожидается максимально плотной(где шанс 80%, что РБ проиграют титул и КК), а в 26м возможен новый доминант. И это будет не РБ.
+2
-2
0
Ответ grag68
Ахахах Ну да. Тапку пришлось слезть с круиза и ему впервые сказали как перевести двигатель в гоночный режим))
Эт точно)
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий