Ферстаппен – лучший в истории по версии Экклстоуна, интерес к «Ф-1» рухнул, 10 азартных ливрей «Ред Булл» и другие гоночные события за неделю

Sports.ru представляет дайджест ключевых событий «Формулы-1» и других гоночных событий за прошедшую неделю.

1. Экклстоун назвал Ферстаппена лучшим гонщиком в истории и рассказал об отличиях действующего чемпиона от Хэмилтона, а Канапино из «Индикара» нашел «внеземного» пилота сильнее Макса.

2. Интерес к «Ф-1» рухнул из-за доминирования «Ред Булл» и Ферстаппена: упоминания в соцсетях снизились на 70 процентов, количество новых фолловеров – на 46 процентов, общий охват – на 64 процента.

3. Сайнс и Шевченко проиграли матч звезд по гольфу команде Бэйла и Джоковича.

4. Лоусону гарантировали место в «Ф-1» на сезон-2025, пишет пресса. Джордан призвал предоставить потенциальному «новому Феттелю» кокпит сразу в «Ред Булл», Сейвард ожидает замену Переса на Риккардо.

5. «Ред Булл» показал 10 вариантов ливреи для Гран-при Лас-Вегаса, посвященные азартным играм.

6. Анализ провалов Переса: Серхио попал в тройку по стоимости аварий в 2023-м, отец гонщика рассказал о машине, подходящей Ферстаппену, Норрис заявил, что «Ред Булл» не разрабатывает машину под лидера, Магнуссен жестко прошелся по сопернику после выбивания в Японии.

Сам Чеко пожаловался, что Расселла за столкновение в Сингапуре не критикуют так же жестко, а Уиндзор и вовсе посчитал мексиканца «идеальным вторым пилотом».

7. Хэмилтон сравнялся с Алонсо по оценке от сайта «Ф-1» за сезон, Ферстаппен получил 10 из 10 за Гран-при Японии.

8. Ньюи высказался о моменте, когда думал об уходе из «Ф-1», эмоциональных сожалениях по ходу карьеры, борьбе с «Мерседесом» в 2014-м и разработке ракеты на сезон-2023.

О гениальном инженере поделились мнением экс-гонщики: Дорнбос назвал «Эйнштейном «Ф-1», Уэббер предложил посвятить в рыцари.

9. Ральф Шумахер сообщил о пилоте, который выступал бы лучше Сарджента в «Уильямсе».

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии

Результаты других серий

1. Мартин стремительно приближается в Баньяе в борьбе за титул MotoGP после побед в гонке, спринте и квалификации на Гран-при Японии, у Марка Маркеса – подиум.

2. Тянак выиграл Ралли Чили WRC, Рованпера – четвертый.

Интересные цитаты

Том Коронель: «Незаполненный чек для Ферстаппена – единственный способ побеждать для «Феррари»

Флавио Бриаторе: «В Японии Ферстаппен продемонстрировал просто безумную скорость»

Алекс Албон: «С Квятом мы не делились советами, это было настоящее соперничество, а с Сарджентом сражаемся с другими командами»

Дэймон Хилл: «У Хэмилтона есть полное право выражать свое разочарование»

Макс Ферстаппен об оформлении титула в спринте: «Никаких эмоций. Мне все равно, где я выиграю»

Питер Уиндзор: «Хэмилтон хотел оставить Боттаса ради баланса внутри «Мерседеса». То же у Ферстаппена и Переса в «Ред Булл»

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Гран-при Катара «Ф-1» (6-8 октября).

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