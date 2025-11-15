  • Спортс
  • MotoGP. Гран-при Валенсии. Алекс Маркес выиграл спринт, Акоста – 2-й, ди Джанантонио – 3-й
2

MotoGP. Гран-при Валенсии. Алекс Маркес выиграл спринт, Акоста – 2-й, ди Джанантонио – 3-й

Пилот «Грезини» Алекс Маркес одержал победу в спринте перед Гран-при Валенсии. Вторым стал Педро Акоста из «КТМ», третью строчку занял Фабио ди Джанантонио из «ВР46».

MotoGP

Гран-при Валенсии

Автодром имени Риккардо Тормо, Валенсия

15 ноября 2025 года

Спринт

1. Алекс Маркес («Грезини») – 19.27,490

2. Педро Акоста («КТМ») +1,149

3. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +2,637

4. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг) +3,519

5. Марко Беццекки («Априлия») +3,727

6. Франко Морбиделли («ВР46») +6,349

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +7,102

8. Брэд Биндер («КТМ») +7,352

9. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +7,685

10. Жоан Зарко («ЛЧР») +9,346

11. Фермин Альдегер («Грезини») +10,067

12. Джек Миллер («Прамак») +11,148

13. Энеа Бастианини («Тек 3») +11,911

14. Франческо Баньяя («Дукати») +11,957

15. Алекс Ринс («Ямаха») +14,264

16. Николо Булега («Дукати») +14,951

17. Мигел Оливейра («Прамак») +15,597

18. Маверик Виньялес («Тек 3») +16,699

19. Алеш Эспаргаро (тест-команда «Хонды») +16,885

20. Аугусто Фернандес («Ямаха») +18,846

21. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +23,028

22. Хорхе Мартин («Априлия») +23,655

Сошли:

Хоан Мир («Хонда»)

Лука Марини («Хонда») 

Положение в личном зачете

Топ-5

1. Марк Маркес – 545 очков

2. Алекс Маркес – 457

3. Марко Беццекки – 328

4. Педро Акоста – 294

5. Франческо Баньяя – 288

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: сайт MotoGP
