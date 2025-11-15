MotoGP. Гран-при Валенсии. Алекс Маркес выиграл спринт, Акоста – 2-й, ди Джанантонио – 3-й
Пилот «Грезини» Алекс Маркес одержал победу в спринте перед Гран-при Валенсии. Вторым стал Педро Акоста из «КТМ», третью строчку занял Фабио ди Джанантонио из «ВР46».
MotoGP
Гран-при Валенсии
Автодром имени Риккардо Тормо, Валенсия
15 ноября 2025 года
Спринт
1. Алекс Маркес («Грезини») – 19.27,490
2. Педро Акоста («КТМ») +1,149
3. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +2,637
4. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг) +3,519
5. Марко Беццекки («Априлия») +3,727
6. Франко Морбиделли («ВР46») +6,349
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +7,102
8. Брэд Биндер («КТМ») +7,352
9. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +7,685
10. Жоан Зарко («ЛЧР») +9,346
11. Фермин Альдегер («Грезини») +10,067
12. Джек Миллер («Прамак») +11,148
13. Энеа Бастианини («Тек 3») +11,911
14. Франческо Баньяя («Дукати») +11,957
15. Алекс Ринс («Ямаха») +14,264
16. Николо Булега («Дукати») +14,951
17. Мигел Оливейра («Прамак») +15,597
18. Маверик Виньялес («Тек 3») +16,699
19. Алеш Эспаргаро (тест-команда «Хонды») +16,885
20. Аугусто Фернандес («Ямаха») +18,846
21. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +23,028
22. Хорхе Мартин («Априлия») +23,655
Сошли:
Хоан Мир («Хонда»)
Лука Марини («Хонда»)
Положение в личном зачете
Топ-5
1. Марк Маркес – 545 очков
2. Алекс Маркес – 457
3. Марко Беццекки – 328
4. Педро Акоста – 294
5. Франческо Баньяя – 288
