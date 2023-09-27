Питер Уиндзор: «Хэмилтон хотел оставить Боттаса ради баланса внутри «Мерседеса». То же у Ферстаппена и Переса в «Ред Булл»
Питер Уиндзор рассказал, почему Хэмилтон хотел сохранить Боттаса в «Мерседесе».
Перед стартом сезона-2022 место Валттери Боттаса занял Джордж Расселл, который стал напарником Льюиса Хэмилтона.
На Гран-при Японии британцы жестко сражались между собой. Семикратный чемпион «Формулы-1» завершил гонку пятым, его партнер по команде – седьмым.
«Можно утверждать, что сейчас они точно раздражены друг другом, и это нездорово. Представьте, если бы у «Мерседеса» была чемпионская машина, представьте такое между Льюисом и Джорджем в борьбе за титул.
Хорошо, что сейчас сражение идет за невысокие места, вот и все, что можно сказать. Но если в 2024-м «Мерседес» действительно замахнется на что-то серьезное – трудная задача, стоит признать – как справиться с отсутствием баланса между Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом?
Льюис всегда хотел оставить Валттери – не потому, что он любил Валттери, но ради правильного баланса внутри команды. Он это чувствовал. То же, что в случае Макса Ферстаппена и Серхио Переса [в «Ред Булл»]. Полагаю, сейчас это всплыло, на Гран-при Японии», – проанализировал ситуацию британский журналист на своем ютуб-канале.
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