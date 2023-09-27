Питер Уиндзор: «Хэмилтон хотел оставить Боттаса ради баланса внутри «Мерседеса». То же у Ферстаппена и Переса в «Ред Булл»

Теги Гран-при Японии Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Питер Уиндзор Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Питер Уиндзор рассказал, почему Хэмилтон хотел сохранить Боттаса в «Мерседесе».

Перед стартом сезона-2022 место Валттери Боттаса занял Джордж Расселл, который стал напарником Льюиса Хэмилтона.

На Гран-при Японии британцы жестко сражались между собой. Семикратный чемпион «Формулы-1» завершил гонку пятым, его партнер по команде – седьмым.

«Можно утверждать, что сейчас они точно раздражены друг другом, и это нездорово. Представьте, если бы у «Мерседеса» была чемпионская машина, представьте такое между Льюисом и Джорджем в борьбе за титул.

Хорошо, что сейчас сражение идет за невысокие места, вот и все, что можно сказать. Но если в 2024-м «Мерседес» действительно замахнется на что-то серьезное – трудная задача, стоит признать – как справиться с отсутствием баланса между Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом?

Льюис всегда хотел оставить Валттери – не потому, что он любил Валттери, но ради правильного баланса внутри команды. Он это чувствовал. То же, что в случае Макса Ферстаппена и Серхио Переса [в «Ред Булл»]. Полагаю, сейчас это всплыло, на Гран-при Японии», – проанализировал ситуацию британский журналист на своем ютуб-канале.

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11 комментариев

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Женя Дерунов
Ответ Великий Алонсо
Конечно, всегда легче в партнёрах иметь Боттаса и Переса, которые по скорости так себе, да ещё и бесхарактерные. Ни один не хочет себе Алонсо в напарники, потому что будет что-то типа истории с Вандорном, когда Алонсо ему просто карьеру похоронил, никто не хочет иметь в напарниках доминатора, пилота с чемпионским характером.
а в 2007 кто был в напарниках у Алонсо?
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sir_shir
АХАХА ради баланса! Так это теперь называется) ))
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Alex Sin
не потому, что он любил Валттери,// Ха, кто знает Уиндзор, Льюис может оказаться настоящим Питером. Так что не будем забегать вперёд, а поживём увидим.
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Donbass
Надмерные амбиции не подкрепленные результатами сделали токсичным Расселла в Мерседесе. Если РБ или даже Феррари действуют командно, то в Мерседесе этого не наблюдается. И Льюис из-за этого потерял как минимум пару возможностей взять победу в ГП.
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Paninaro
Слабый напарник - это автоматом минус один соперник. Выступай Льюис всю карьеру с Ковой, Валерой (или Бариком, Перцем) титулов 10-12 вполне могло быть.
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