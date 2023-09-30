Эдди Джордан: «Лоусон может стать новым Феттелем и должен оказаться в «Ред Булл» в 2024-м или 2025-м»

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Эдди Джордан предложил «Ред Булл» повысить Лиама Лоусона.

По мнению бывшего владельца команды «Формулы-1», Лоусон, заменяющий травмированного Даниэля Риккардо в «Альфа Таури», стал бы хорошим напарником для Макса Ферстаппена. Джордан полагает, что по таланту новозеландец может сравниться с четырехкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем.

«Лоусон финишировал 11-м – и продолжает так выступать – в машине, которая не должна находиться на таких позициях, заработал очки в Сингапуре, он все время на уровне.

Лоусон заслуживает шанс в «Формуле-1». И, на мой взгляд, если менять Чеко [Переса], нужно сажать в болид кого-то совершенно нового с очень светлым будущим. Я думаю о Лоусоне, потому что он в той же молодежной команде, не так ли? Оттуда пришел Феттель, и у Лоусона есть такие способности. Я считаю, что в следующем году или сезоном позже он должен оказаться в «Ред Булл».

Посадите Лоусона в машину. Пойдите на риск – это шанс получить нового Феттеля. Трудно понять, что получится у Даниэля. Тем не менее, нельзя терять Лоусона – думаю, он по-настоящему хорош», – поделился рассуждениями Джордан в подкасте Formula For Success.

Еще одним претендентом на кокпит в «Ред Булл» стал бы новичок «Ф-1» Оскар Пиастри, однако австралиец продлил контракт с «Маклареном» до конца сезона-2026.

«Я считаю, что это настоящий талант. «Макларен» здорово поступил, что подписал его до 2026 года – он станет очень востребованным пилотом.

Если бы я оказался на месте «Ред Булл» и размышлял о замене Чеко, то подумал бы о нем», – высказался Эдди.

Похоже, «Ред Булл» не может уволить Переса. И теперь все ждут, когда он уйдет сам

Джо Сейвард: «Риккардо должен стать хорошим вторым номером для Ферстаппена в 2025-м, Лоусон получит место в «Альфа Таури», вероятно»

2 комментария

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ilia rus
Поскорей бы, очень хороший гонщик.
Ему судьба шанс дала, и он по полной его использовал, до скорых встреч)
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мать Зетмира
Ферстаппен: Ачо всмысле?
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