Эдди Джордан: «Лоусон может стать новым Феттелем и должен оказаться в «Ред Булл» в 2024-м или 2025-м»

Эдди Джордан предложил «Ред Булл» повысить Лиама Лоусона.

По мнению бывшего владельца команды «Формулы-1», Лоусон, заменяющий травмированного в «Альфа Таури», стал бы хорошим напарником для . Джордан полагает, что по таланту новозеландец может сравниться с четырехкратным чемпионом мира .

«Лоусон финишировал 11-м – и продолжает так выступать – в машине, которая не должна находиться на таких позициях, заработал очки в , он все время на уровне.

Лоусон заслуживает шанс в «Формуле-1». И, на мой взгляд, если менять Чеко [Переса], нужно сажать в болид кого-то совершенно нового с очень светлым будущим. Я думаю о Лоусоне, потому что он в той же молодежной команде, не так ли? Оттуда пришел Феттель, и у Лоусона есть такие способности. Я считаю, что в следующем году или сезоном позже он должен оказаться в «Ред Булл».

Посадите Лоусона в машину. Пойдите на риск – это шанс получить нового Феттеля. Трудно понять, что получится у Даниэля. Тем не менее, нельзя терять Лоусона – думаю, он по-настоящему хорош», – поделился рассуждениями в подкасте Formula For Success.

Еще одним претендентом на кокпит в «Ред Булл» стал бы новичок «Ф-1» Оскар Пиастри, однако австралиец продлил контракт с «Маклареном» до конца сезона-2026.

«Я считаю, что это настоящий талант. «Макларен» здорово поступил, что подписал его до 2026 года – он станет очень востребованным пилотом.

Если бы я оказался на месте «Ред Булл» и размышлял о замене Чеко, то подумал бы о нем», – высказался Эдди.

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