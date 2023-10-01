Аварии Сарджента в этом сезоне обошлись «Уильямсу» в $3,9 млн – это самый высокий показатель в «Ф-1». Стролл и Перес – в тройке лидеров (RN365)

Теги Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Даниэль Риккардо Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ник де Врис Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Лиам Лоусон Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто

Ущерб от аварий Сарджента составил для «Уильямса» сумму в $3,9 млн.

По подсчетам журналистов RacingNews365, Сарджент лидирует в нынешнем сезоне по размеру финансового ущерба, причиненного своей команде авариями.

С результатом в $3,9 млн Сарджент заметно опережает находящегося на втором месте Ланса Стролла – аварии которого обошлись «Астон Мартин» в $2,6 млн. На третьем месте находится пилот «Ред Булл» Серхио Перес с результатом в $2,5 млн. 

Ущерб пилотов из-за аварий в сезоне-2023

1. Логан Сарджент («Уильямс») – 3,9 млн

2. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 2,6

3. Серхио Перес («Ред Булл») – 2,5

4. Пьер Гасли («Альпин») – 2,2

5. Алекс Албон («Уильямс») – 1,8

6. Оскар Пиастри («Макларен») – 1,6

7. Карлос Сайнс («Феррари») – 1,6

8. Шарль Леклер («Феррари») – 1,5

9. Эстебан Окон («Альпин») – 1,5

10. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1,3

11. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 1,2

12. Ник де Врис / Даниэль Риккардо / Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 1,2

13. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 0,9

14. Кевин Магнуссен («Хаас») – 0,9

15. Джордж Расселл («Мерседес») – 0,7

16. Ландо Норрис («Макларен») – 0,6

17. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 0,6

18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 0,5

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 0,4

20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 0,2

Гонщик из США набил болидов «Ф-1» на $4 млн за год, но его оставляют? Чем же он так убедил?

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Алейников
Чемпионы мира самые аккуратные! Тапок раньше изрядно крашил, да и Сэр попадал в передряги.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Очень показательно, что именно 3 чемпиона мира меньше всех били машину
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фанат спорта01
Крашер Леклер разбил машины меньше чем аккуратный Сайнс).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lestyv
А когда Пиастри успел набить машин на 1,6 ляма?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий