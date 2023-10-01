Аварии Сарджента в этом сезоне обошлись «Уильямсу» в $3,9 млн – это самый высокий показатель в «Ф-1». Стролл и Перес – в тройке лидеров (RN365)

Ущерб от аварий Сарджента составил для «Уильямса» сумму в $3,9 млн.

По подсчетам журналистов RacingNews365, Сарджент лидирует в нынешнем сезоне по размеру финансового ущерба, причиненного своей команде авариями.

С результатом в $3,9 млн Сарджент заметно опережает находящегося на втором месте – аварии которого обошлись «Астон Мартин» в $2,6 млн. На третьем месте находится пилот «Ред Булл» с результатом в $2,5 млн.

Ущерб пилотов из-за аварий в сезоне-2023

1. Логан Сарджент (« ») – 3,9 млн

2. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 2,6

3. Серхио Перес («Ред Булл») – 2,5

4. («Альпин») – 2,2

5. Алекс Албон («Уильямс») – 1,8

6. («Макларен») – 1,6

7. Карлос Сайнс («Феррари») – 1,6

8. Шарль Леклер («Феррари») – 1,5

9. Эстебан Окон («Альпин») – 1,5

10. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1,3

11. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 1,2

12. Ник де Врис / Даниэль Риккардо / Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 1,2

13. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 0,9

14. Кевин Магнуссен («Хаас») – 0,9

15. Джордж Расселл («Мерседес») – 0,7

16. Ландо Норрис («Макларен») – 0,6

17. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 0,6

18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 0,5

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 0,4

20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 0,2

Гонщик из США набил болидов «Ф-1» на $4 млн за год, но его оставляют? Чем же он так убедил?