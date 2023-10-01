Аварии Сарджента в этом сезоне обошлись «Уильямсу» в $3,9 млн – это самый высокий показатель в «Ф-1». Стролл и Перес – в тройке лидеров (RN365)
Ущерб от аварий Сарджента составил для «Уильямса» сумму в $3,9 млн.
По подсчетам журналистов RacingNews365, Сарджент лидирует в нынешнем сезоне по размеру финансового ущерба, причиненного своей команде авариями.
С результатом в $3,9 млн Сарджент заметно опережает находящегося на втором месте Ланса Стролла – аварии которого обошлись «Астон Мартин» в $2,6 млн. На третьем месте находится пилот «Ред Булл» Серхио Перес с результатом в $2,5 млн.
Ущерб пилотов из-за аварий в сезоне-2023
1. Логан Сарджент («Уильямс») – 3,9 млн
2. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 2,6
3. Серхио Перес («Ред Булл») – 2,5
4. Пьер Гасли («Альпин») – 2,2
5. Алекс Албон («Уильямс») – 1,8
6. Оскар Пиастри («Макларен») – 1,6
7. Карлос Сайнс («Феррари») – 1,6
8. Шарль Леклер («Феррари») – 1,5
9. Эстебан Окон («Альпин») – 1,5
10. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1,3
11. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 1,2
12. Ник де Врис / Даниэль Риккардо / Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 1,2
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 0,9
14. Кевин Магнуссен («Хаас») – 0,9
15. Джордж Расселл («Мерседес») – 0,7
16. Ландо Норрис («Макларен») – 0,6
17. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 0,6
18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 0,5
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 0,4
20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 0,2
Гонщик из США набил болидов «Ф-1» на $4 млн за год, но его оставляют? Чем же он так убедил?
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