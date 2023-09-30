Питер Уиндзор: «Не понимаю, зачем «Ред Булл» менять Переса – идеального второго номера»

Питер Уиндзор считает Серхио Переса идеальным вторым номером «Ред Булл».

Британский журналист не нашел ни одной причины для поиска нового гонщика в пару к .

«Прямо сейчас Макс вполне доволен . Он все равно выигрывает гонки, показывает скорость и делает много того, что « » требует от второго пилота. Временами он выбивается из строя, и приходится помещать его обратно. Но в остальном он фактически идеальный второй номер. Чего люди от него ожидают?

Не понимаю, зачем «Ред Булл» менять Чеко. В этом и смысл, он идеальный второй номер.

Когда Максу было нужно находиться на трассе в Сузуке, завоевывать Кубок конструкторов, безжалостно уничтожать соперников, Чеко спокойно сидел в боксах», – сообщил Уиндзор на своем ютуб-канале.

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Комментатор «Ф-1» в Латинской Америке: «Слова Марко в адрес Переса – это провокация. Он так пытается мотивировать гонщиков»