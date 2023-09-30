Питер Уиндзор: «Не понимаю, зачем «Ред Булл» менять Переса – идеального второго номера»

Теги Гран-при Японии Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Питер Уиндзор Макс Ферстаппен Авто

Питер Уиндзор считает Серхио Переса идеальным вторым номером «Ред Булл».

Британский журналист не нашел ни одной причины для поиска нового гонщика в пару к Максу Ферстаппену.

«Прямо сейчас Макс вполне доволен Серхио Пересом. Он все равно выигрывает гонки, показывает скорость и делает много того, что «Ред Булл» требует от второго пилота. Временами он выбивается из строя, и приходится помещать его обратно. Но в остальном он фактически идеальный второй номер. Чего люди от него ожидают?

Не понимаю, зачем «Ред Булл» менять Чеко. В этом и смысл, он идеальный второй номер.

Когда Максу было нужно находиться на трассе в Сузуке, завоевывать Кубок конструкторов, безжалостно уничтожать соперников, Чеко спокойно сидел в боксах», – сообщил Уиндзор на своем ютуб-канале.

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6 комментариев

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Minuvert
Идеальный второй номер в чемпионской болиде должен на регулярной основе приезжать вторым, иногда третьим. Боттас в Мерседесе поидеальнее будет
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Kemal Gul
От Переса в этом сезоне ничего не зависело, Макс и в одного мог брать КК. А если представить, что в будущем будет не так, если конкуренты приблизятся, и за КК придётся бороться и заодно Макса прикрывать? Перес образца 2021-2022 возможно справился бы с этой задачей, но в этом сезоне это просто провалище
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GODZILLA
За тем что если будет борьба как в сезоне 2021 текущий Перес уже не поможет
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индийский огурчик
из-за мнения таких дуриков как уиндзор люди выключают телевизор после первого круга
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Project2000
наверное с этим бы никто и не спорил, если бы мексиканец так не косячил и не отставал так существенно от напарника. Какому начальству понравится постоянно отвечать на вопросы журналистов о бесконечных проблемах Переса в тот момент , когда у команды лучшая машина в истории в Ф1.
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Rashit
Ответ Minuvert
Идеальный второй номер в чемпионской болиде должен на регулярной основе приезжать вторым, иногда третьим. Боттас в Мерседесе поидеальнее будет
В плане Боттаса согласен. Дел вначале чемпионата видимость борьбы и на протяжении остального времени зарабатывал подиумы.
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