Гонщик «Индикара» Канапино: «Внеземной Палоу совершеннее Ферстаппена и входит в тройку лучших пилотов мира»

Теги Ред Булл Индикар Формула-1 Макс Ферстаппен Алекс Палоу Авто

Агустин Канапино оценивает Алекса Палоу выше Макса Ферстаппена.

По мнению пилота «Индикара», его коллега, дважды побеждавший в чемпионате, входит в тройку лучших гонщиков мира и опережает двукратного чемпиона «Формулы-1» из «Ред Булл».

«Палоу – выдающийся гонщик. Для меня он лучший пилот мира, на мой взгляд. Если не лучший, то в тройке лучших. На мой взгляд, Палоу – более совершенный гонщик, чем Ферстаппен. То, что Палоу творит в «Индикаре», это нечто внеземное. Но это очень субъективное мнение.

Ферстаппен – еще один инопланетянин. Пусть поклонники Ферстаппена меня не критикуют, я его тоже ценю, однако, считаю, пилоты «Индикара» выделяются благодаря гонкам на «овалах» – это абсолютный предел пилотажа, и в «Ф-1» такого нет.

Поэтому я так считаю. Гонщик вроде Палоу дает результат на любом типе трассы, в любой дисциплине, и это делает его внеземным», – сообщил Канапино в интервью Fox Sports Argentina.

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8 комментариев

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Gonshic
были сильные пилоты в Ф1 из американских серий, но особых достижений не показали, гонки Ф1 универсальнее и требуют более высокой техники пилотирования, серьезнее подготовки, большего знания техники и механики болида
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Forever and Ever
Ответ Андрей Никитин99
Крутой гонщик Но врятли круче Макса Думаю Ферстаппен самый одаренный гонщик со времён Шуми/Сенны
Да полно там таких одаренных, просто у одного самовоз и все. Льюис, Макс, Рассел, Леклер, Алонсо, Сайнц и Норрис(на счет последних двух не уверен, но они прям ну ооооочень близко в любом случае), все они примерно на том же уровне находятся. Но это всегда так, когда очередной доминатор, начинаются эти дебильные дифирамбы - да он лучше всех, да такого никогда не было и не будет. Туфта все это. Посадите в машину не середняка Переса, обеспечте им равные условия, и тогда видно будет ху из ху. А то вон бывший лучше всех Феттель сдулся как грелка когда ему равные тачки с молодым Леклером дали, и Рику продул, которого потом Норрис разделал. А диафрамбы пели уровня - секунда круга на скилле. Ну да, Ред Булл же надо продавать, потому надо возводить культ личности.
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Forever and Ever
Был бы он таким талантом, значит бы прописали бы его в Ф1, как Вильнева. А если в Ф1 он не появится - значит не такой уж и талант, на фоне ребят из Формулы.
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Paninaro
Ответ Forever and Ever
Да полно там таких одаренных, просто у одного самовоз и все. Льюис, Макс, Рассел, Леклер, Алонсо, Сайнц и Норрис(на счет последних двух не уверен, но они прям ну ооооочень близко в любом случае), все они примерно на том же уровне находятся. Но это всегда так, когда очередной доминатор, начинаются эти дебильные дифирамбы - да он лучше всех, да такого никогда не было и не будет. Туфта все это. Посадите в машину не середняка Переса, обеспечте им равные условия, и тогда видно будет ху из ху. А то вон бывший лучше всех Феттель сдулся как грелка когда ему равные тачки с молодым Леклером дали, и Рику продул, которого потом Норрис разделал. А диафрамбы пели уровня - секунда круга на скилле. Ну да, Ред Булл же надо продавать, потому надо возводить культ личности.
Хорошо сказано. РБ вообще отличается чрезмерным пиаром своих гонщиков, про Феттеля правильно замечено. "Выходит на новый уровень в каждом повороте"(с) - говорили они.))
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Сергей Князев
Один из самых лучших пилотов!
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Артём Рубанков
Не, ну так-то Алекс действительно хорошо себя показывал на любой технике и на всех типах трасс. очень жаль, что в Ф1 его не увидим:(
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Женя Дерунов
Ответ Forever and Ever
Да полно там таких одаренных, просто у одного самовоз и все. Льюис, Макс, Рассел, Леклер, Алонсо, Сайнц и Норрис(на счет последних двух не уверен, но они прям ну ооооочень близко в любом случае), все они примерно на том же уровне находятся. Но это всегда так, когда очередной доминатор, начинаются эти дебильные дифирамбы - да он лучше всех, да такого никогда не было и не будет. Туфта все это. Посадите в машину не середняка Переса, обеспечте им равные условия, и тогда видно будет ху из ху. А то вон бывший лучше всех Феттель сдулся как грелка когда ему равные тачки с молодым Леклером дали, и Рику продул, которого потом Норрис разделал. А диафрамбы пели уровня - секунда круга на скилле. Ну да, Ред Булл же надо продавать, потому надо возводить культ личности.
даже в одной команде вы не сможете сравнить пилотов с разными предпочтениями. Если у тачки избыточная поворачиваемость, то понятно что на ней будет быстрее гонщик, который любит избыточную. А любитель недостаточной поворачиваемость будет сливать вечность. Тот же Рик сливал вечность Норрису потому что так и не смог приспособиться под тачку.
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