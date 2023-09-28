Гонщик «Индикара» Канапино: «Внеземной Палоу совершеннее Ферстаппена и входит в тройку лучших пилотов мира»

Агустин Канапино оценивает Алекса Палоу выше Макса Ферстаппена.

По мнению пилота «Индикара», его коллега, дважды побеждавший в чемпионате, входит в тройку лучших гонщиков мира и опережает двукратного чемпиона «Формулы-1» из « ».

«Палоу – выдающийся гонщик. Для меня он лучший пилот мира, на мой взгляд. Если не лучший, то в тройке лучших. На мой взгляд, Палоу – более совершенный гонщик, чем Ферстаппен. То, что Палоу творит в « », это нечто внеземное. Но это очень субъективное мнение.

Ферстаппен – еще один инопланетянин. Пусть поклонники меня не критикуют, я его тоже ценю, однако, считаю, пилоты «Индикара» выделяются благодаря гонкам на «овалах» – это абсолютный предел пилотажа, и в «Ф-1» такого нет.

Поэтому я так считаю. Гонщик вроде Палоу дает результат на любом типе трассы, в любой дисциплине, и это делает его внеземным», – сообщил Канапино в интервью Fox Sports Argentina.

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