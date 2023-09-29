Эдриан Ньюи о разработке болида 2023 года: «Нам показалось, что «Ред Булл» должен придерживаться своего плана»

В «Ред Булл» рассматривали переход на концепцию «Мерседеса» в 2022 году.

Глава конструкторского бюро «Ред Булл» рассказал, как команда пришла к нынешней концепции своего болида и получила столь большое преимущество над конкурентами.

Ньюи отметил, что в конце 2022 года у «Ред Булл» был соблазн исследовать концепцию « », учитывая прогресс конкурентов. Однако итоговое решение придерживаться собственного варианта оказалось правильным:

«Очевидно, что при разработке прошлогодней машины мы сделали выбор в пользу определенной аэродинамической концепции, с определенным вариантом формы боковых понтонов. И в результате получилось, мы с «Мерседесом» практически полностью противоположными путями.

При этом в прошлом году «Мерседес» демонстрировал проблески скорости, они выиграли в Бразилии. И в такой ситуации перед вами встает выбор – стоит ли начать исследовать концепцию «Мерседеса» на случай, если мы что-то упустили, или же нужно придерживаться уже выбранного плана? Нам показалось, что «Ред Булл» должен придерживаться своего плана».

Ньюи признал, что болид RB18 был разработан в рекордные сроки – поскольку команда до конца занималась развитием машины 2021 года, учитывая шанс выиграть титул:

«Да, потому что впервые за много лет у нас был шанс на титул, и мы решили вложить как можно больше усилий в разработку машины по ходу сезона до самого конца.

В «Феррари» же поступили наоборот. Ведь в 2021 году они не участвовали в борьбе за титул, поэтому они смогли очень рано прекратить работу над развитием болида-2021 и сконцентрироваться на машине-2022. У «Мерседеса» был промежуточный подход.

Мы продолжали заниматься работой над машиной 2021 года дольше обеих этих команд, и в теории мы могли оказаться в невыгодном положении. Однако нам удалось сразу найти правильное архитектурное решение. Когда в прошлом году болид RB18 впервые выехал на трассу в Бахрейне, « » определенно либо не уступала нам в скорости, либо вообще была быстрее. Но изначальная фундаментальная концепция была выбрана правильно, что дало нам хорошую платформу для дальнейшего развития болида».

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