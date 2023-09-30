MotoGP. Гран-при Японии. Мартин выиграл спринт и сократил отставание от Баньяи до 8 очков

Пилот «Прамака» Хорхе Мартин одержал победу в спринте на Гран-при Японии MotoGP.

Чемпион и лидер сезона Франческо Баньяя («Дукати») финишировал третьим, уступив гонщику «КТМ» Брэду Биндеру. Отрыв Баньяи от Мартина в личном зачете сократился до восьми очков.

Гран-при Японии

Мотеги

30 сентября 2022 года

Спринт

1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 12 кругов

2. Брэд Биндер («КТМ») +1,390

3. Франческо Баньяя («Дукати») +5,279

4. Джек Миллер («КТМ») +6,194

5. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +6,315

6. Марко Беццекки («ВР46») +8,919

7. Марк Маркес («Хонда») +9,298

8. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +10,189

9. Маверик Виньялес («Априлия») +12,404

10. Рауль Фернандес («РНФ») +15,366

11. Пол Эспаргаро («Гасгас») +15,473

12. Аугусто Фернандес («Гасгас») +15,592

13. Хоан Мир («Хонда») +17,052

14. Мигел Оливейра («РНФ») +18,092

15. Фабио Куартараро («Ямаха») +19,333

16. Франко Морбиделли («Ямаха») +19,645

17. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +21,862

18. Кэл Кратчлоу («Ямаха») +26,026

19. Микеле Пирро («Дукати») +27,911

20. Штефан Брадль («Хонда») +28,178

Сошел:

Алеш Эспаргаро («Априлия»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Франческо Баньяя – 299 очков

2. Хорхе Мартин – 291

3. Марко Беццекки – 252

4. Брэд Биндер – 201

5. Жоан Зарко – 162

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