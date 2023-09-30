MotoGP. Гран-при Японии. Мартин выиграл спринт и сократил отставание от Баньяи до 8 очков

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Пилот «Прамака» Хорхе Мартин одержал победу в спринте на Гран-при Японии MotoGP.

Чемпион и лидер сезона Франческо Баньяя («Дукати») финишировал третьим, уступив гонщику «КТМ» Брэду Биндеру. Отрыв Баньяи от Мартина в личном зачете сократился до восьми очков.

Гран-при Японии
Мотеги
30 сентября 2022 года
Спринт
 
1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 12 кругов
2. Брэд Биндер («КТМ») +1,390
3. Франческо Баньяя («Дукати») +5,279
4. Джек Миллер («КТМ») +6,194
5. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +6,315
6. Марко Беццекки («ВР46») +8,919
7. Марк Маркес («Хонда») +9,298
8. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +10,189
9. Маверик Виньялес («Априлия») +12,404
10. Рауль Фернандес («РНФ») +15,366
11. Пол Эспаргаро («Гасгас») +15,473
12. Аугусто Фернандес («Гасгас») +15,592
13. Хоан Мир («Хонда») +17,052
14. Мигел Оливейра («РНФ») +18,092
15. Фабио Куартараро («Ямаха») +19,333
16. Франко Морбиделли («Ямаха») +19,645
17. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +21,862
18. Кэл Кратчлоу («Ямаха») +26,026
19. Микеле Пирро («Дукати») +27,911
20. Штефан Брадль («Хонда») +28,178
 
Сошел:
 
Алеш Эспаргаро («Априлия»)
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Франческо Баньяя – 299 очков
2. Хорхе Мартин – 291
3. Марко Беццекки – 252
4. Брэд Биндер – 201
5. Жоан Зарко – 162
 

MotoGP. Гран-при Японии. Мартин выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, Миллер – 3-й

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1 комментарий

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Birdman
Мартинатор конечно пока впечатляюще выглядит, посмотрим насколько хватит его формы.
КТМ спасибо за возвращение!
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