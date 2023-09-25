Лоусон согласился на роль резервиста «Ред Булл» в 2024 году в обмен на гарантии места призового пилота в сезоне-2025 (SI)

Лоусону гарантировали контракт на 2025 год в обмен на роль резервиста на сезон.

Гонщик « », заменяющий травмированного , получит место в команде в качестве призового пилота в 2025 году.

Такое обещание, согласно информации нескольких источников из паддока, дали в руководстве «Ред Булл». В обмен Лоусон должен был дать согласие стать резервным пилотом «Ред Булл» и «Альфа Таури» в сезоне-2024.

При этом пока не ясно, о месте в какой команде идет речь – не исключен вариант, что Лоусон может быть сразу повышен до статуса основного пилота «Ред Булл» и напарника Макса Ферстаппена.

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