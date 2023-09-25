Лоусон согласился на роль резервиста «Ред Булл» в 2024 году в обмен на гарантии места призового пилота в сезоне-2025 (SI)

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Серхио Перес Даниэль Риккардо Лиам Лоусон Юки Цунода Авто

Лоусону гарантировали контракт на 2025 год в обмен на роль резервиста на сезон.

Гонщик «Альфа Таури», заменяющий травмированного Даниэля Риккардо, получит место в команде в качестве призового пилота в 2025 году.

Такое обещание, согласно информации нескольких источников из паддока, Лоусону дали в руководстве «Ред Булл». В обмен Лоусон должен был дать согласие стать резервным пилотом «Ред Булл» и «Альфа Таури» в сезоне-2024.

При этом пока не ясно, о месте в какой команде идет речь – не исключен вариант, что Лоусон может быть сразу повышен до статуса основного пилота «Ред Булл» и напарника Макса Ферстаппена.

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5 комментариев

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Mr.Alien
Ответ Alexandr Tarakanoff
Гарантии. В Ф1. От РБ. Ага, конечно)
Ну а что он может? Свои условия РБ не поставишь, а покидать программу ради места в Уильямсе, когда тут может потенциально светить место в Ред Булле, нерационально.
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Alexandr Tarakanoff
Гарантии. В Ф1. От РБ. Ага, конечно)
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Scorpio
молодец
верно мыслит, этого короля улиц в любой момент могут высадить, и малой получит свой шанс, так или иначе
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GODZILLA
Нормально, научится на симуляторе работать с командой познакомится а там глядишь если Перес начало сезона 24го провалит то и место может получить
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Mr.Alien
Ну а что он может? Свои условия РБ не поставишь, а покидать программу ради места в Уильямсе, когда тут может потенциально светить место в Ред Булле, нерационально.
Так я и не спорю
+1
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