Лоусон согласился на роль резервиста «Ред Булл» в 2024 году в обмен на гарантии места призового пилота в сезоне-2025 (SI)
Лоусону гарантировали контракт на 2025 год в обмен на роль резервиста на сезон.
Гонщик «Альфа Таури», заменяющий травмированного Даниэля Риккардо, получит место в команде в качестве призового пилота в 2025 году.
Такое обещание, согласно информации нескольких источников из паддока, Лоусону дали в руководстве «Ред Булл». В обмен Лоусон должен был дать согласие стать резервным пилотом «Ред Булл» и «Альфа Таури» в сезоне-2024.
При этом пока не ясно, о месте в какой команде идет речь – не исключен вариант, что Лоусон может быть сразу повышен до статуса основного пилота «Ред Булл» и напарника Макса Ферстаппена.
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