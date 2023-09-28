Ральф Шумахер: «Мик выступал бы лучше Сарджента в «Уильямсе»

Ральф Шумахер считает, что Мик Шумахер сильнее Логана Сарджента.

Новичок « » не заработал ни одного очка в «Формуле-1», его место на сезон-2024 под угрозой. Мик выступал за « », а ныне является резервным пилотом «Мерседеса».

«Сарджент не справляется, это вызывает аварии. Он пробует добиться своего силой, в какой-то степени отчаивается, но так не работает.

Безусловно, я считаю, что [Мик] выступал бы лучше Логана Сарджента. Я считаю, что обстоятельства, в которых Мик попал в «Формулу-1», оказались крайне плохими. В свой первый сезон он гонялся с другим новичком [ ] в машине, которая формально являлась болидом «Формулы-1», но фактически таковым не являлась в сравнении с другими», – заявил бывший пилот «Ф-1» о своем племяннике в интервью Formula1.de.

Ральф признал, что на старте второго сезона Мик выступал «слишком слабо» в паре с , однако «к середине года вышел на тот же уровень».

«Но команда его не поддерживала, и это мягко сказано, по меньшей мере босс [Гюнтер Штайнер]. Это непростая ситуация для молодого гонщика», – добавил Шумахер.

48-летний немец полагает, что у есть серьезный конкурент в борьбе за место в «Уильямсе»:

«Еще есть Фелипе Другович с большими деньгами».

Резервный пилот «Астон Мартин» считается фаворитом на кокпит в «Уильямсе», если коллектив из Гроува попрощается с Сарджентом.

Джеймс Воулз: «Уильямс» хочет, чтобы Сарджент выступал в 2024-м. Перед Логаном стоят очень четкие цели»

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