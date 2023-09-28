Эдриан Ньюи: «Ред Булл» поборолся бы с «Мерседесом» в 2014-м с тем же мотором»

Теги Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Мерседес Рено Авто

Эдриан Ньюи полагает, что мотор помешал «Ред Булл» побороться за титул в 2014-м.

Глава конструкторского бюро «Ред Булл» ответил на вопрос, могла ли команда побороться с «Мерседесом», если бы использовала немецкие силовые установки.

«Да, думаю, мы могли.

Надо отдать должное шасси «Мерседеса» – конечно, они прекрасно поработали. В какие-то годы у нас, по всей видимости, шасси было лучше, в другие, безусловно, у них было лучше шасси, но мы бы точно составили серьезную конкуренцию», – ответил Ньюи в подкасте Beyond the Grid.

«Ред Булл» использовал двигатели «Рено» с 2007 по 2018 год.

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2 комментария

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Великий Алонсо
Алонсо бы на Уильямсе в 2014 году выиграл бы чемпионат.
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Спортс Помойка
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