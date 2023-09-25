Отец Переса: «Машина «Ред Булл» построена под Ферстаппена, все сделано ради чемпионства Макса»

Теги Гран-при Японии Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Авто

Отец Серхио Переса объяснил неудачи пилота «Ред Булл».

Чеко не выигрывал у напарника Макса Ферстаппена с этапа в Азербайджане, который прошел в апреле.

«[На Гран-при Японии] были проблемы с новым днищем, команда изучала уровень сцепления тестовых шин на следующий сезон, и это не стало подспорьем для «Ред Булл».

Чеко продолжает сражаться. Машина построена под Макса, потому что он любит, когда все сцепление в передней части, а Чеко всегда пилотировал машины со сцеплением в задней части.

Чеко находится на той позиции, ради которой его нанимали – на втором месте. Есть только один чемпион, и это надо понять. Он должен работать и уважать этот факт. Все сделано для того, чтобы чемпионом стал Макс. Если бы [Серхио] был в другой команде, то мог оказаться четвертым или шестым», – заявил Антонио Перес Гарибай.

Мексиканский бизнесмен также отметил уникальную поддержку сына:

«На сегодняшний день у Серхио Переса наиболее прочные позиции в «Формуле-1». Посмотрите, сколько у него болельщиков по всему миру, сколько мексиканских флагов было в Японии. Он единственный латиноамериканский гонщик. Добавьте к этому персональных фанатов. Любой бренд в мире был бы счастлив работать с Чеко Пересом».

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8 комментариев

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GODZILLA
А вроде эта особенность болидов Нью, так всегда было, кто то адаптируется а кто то не очень, начинал то Перес сезон очень уверенно, а теперь вообще превратился в главный таран на решетке
+4
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Birdman
Ответ Mr.BadGuy
Со старым днищем тоже были проблемы
Ну зачем так жестко про переца?
+6
-2
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Мадина Уйгурова
Хорошо, что здраво оценивает возможности сына, что Чеко без РБ был бы на 6 месте
+3
0
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Mr.BadGuy
Со старым днищем тоже были проблемы
+3
-1
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Ascari
А Феррари делали машину под М.Шумахера, но Баррикелло (и его родня) на это не жаловались и бразилец просто делал свою работу (хоть и были иногда недовольства) второго пилота. У Переса сейчас точно такая же ситуация, а разговоров...
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FaithDevotion
Ответ GODZILLA
А вроде эта особенность болидов Нью, так всегда было, кто то адаптируется а кто то не очень, начинал то Перес сезон очень уверенно, а теперь вообще превратился в главный таран на решетке
Култхард бы явно подтвердил, вспоминая Хаккинена
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Антоша
Из них пытаются сделать идиотов
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