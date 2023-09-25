Отец Переса: «Машина «Ред Булл» построена под Ферстаппена, все сделано ради чемпионства Макса»
Отец Серхио Переса объяснил неудачи пилота «Ред Булл».
Чеко не выигрывал у напарника Макса Ферстаппена с этапа в Азербайджане, который прошел в апреле.
«[На Гран-при Японии] были проблемы с новым днищем, команда изучала уровень сцепления тестовых шин на следующий сезон, и это не стало подспорьем для «Ред Булл».
Чеко продолжает сражаться. Машина построена под Макса, потому что он любит, когда все сцепление в передней части, а Чеко всегда пилотировал машины со сцеплением в задней части.
Чеко находится на той позиции, ради которой его нанимали – на втором месте. Есть только один чемпион, и это надо понять. Он должен работать и уважать этот факт. Все сделано для того, чтобы чемпионом стал Макс. Если бы [Серхио] был в другой команде, то мог оказаться четвертым или шестым», – заявил Антонио Перес Гарибай.
Мексиканский бизнесмен также отметил уникальную поддержку сына:
«На сегодняшний день у Серхио Переса наиболее прочные позиции в «Формуле-1». Посмотрите, сколько у него болельщиков по всему миру, сколько мексиканских флагов было в Японии. Он единственный латиноамериканский гонщик. Добавьте к этому персональных фанатов. Любой бренд в мире был бы счастлив работать с Чеко Пересом».
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