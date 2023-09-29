Серхио Перес о критике: «Расселл разбился на последнем круге, сражаясь за второе место, но об этом никто не говорит»

Перес считает несправедливой критику в прессе из-за аварий.

Пилот « » отметил, что когда другие гонщики попадают в аварии и теряют очки из-за своих ошибок, пресса редко их столь сильно критикует. В то же время к приковано повышенное внимание – в том числе из-за того, что он выступает за одну команду с Максом Ферстаппеном.

« разбился на последнем круге, сражаясь за второе место, но об этом никто не говорит. Когда же подобное происходит в «Ред Булл», сразу появляется где-то 300 изданий, которые начинают писать о том, что тебя нужно заменить.

Как бы то ни было, подобные вещи довольно часто происходят в «Формуле-1», именно так это работает в этом окружении. Хотя я думаю, на ситуацию также влияет то, что я мексиканец.

И мне очень повезло быть мексиканцем и иметь подобную поддержку болельщиков. Думаю, очень немногие гонщики в истории «Ф-1» пользовались такой поддержкой. И я горжусь тем, что представляю свою страну в международных соревнованиях», – рассказал Перес.

Гонщик из США набил болидов «Ф-1» на $4 млн за год, но его оставляют? Чем же он так убедил?