Серхио Перес о критике: «Расселл разбился на последнем круге, сражаясь за второе место, но об этом никто не говорит»

Теги Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Джордж Расселл Авто

Перес считает несправедливой критику в прессе из-за аварий.

Пилот «Ред Булл» отметил, что когда другие гонщики попадают в аварии и теряют очки из-за своих ошибок, пресса редко их столь сильно критикует. В то же время к Пересу приковано повышенное внимание – в том числе из-за того, что он выступает за одну команду с Максом Ферстаппеном.

«Расселл разбился на последнем круге, сражаясь за второе место, но об этом никто не говорит. Когда же подобное происходит в «Ред Булл», сразу появляется где-то 300 изданий, которые начинают писать о том, что тебя нужно заменить.

Как бы то ни было, подобные вещи довольно часто происходят в «Формуле-1», именно так это работает в этом окружении. Хотя я думаю, на ситуацию также влияет то, что я мексиканец.

И мне очень повезло быть мексиканцем и иметь подобную поддержку болельщиков. Думаю, очень немногие гонщики в истории «Ф-1» пользовались такой поддержкой. И я горжусь тем, что представляю свою страну в международных соревнованиях», – рассказал Перес.

Гонщик из США набил болидов «Ф-1» на $4 млн за год, но его оставляют? Чем же он так убедил?

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Penguin
Серхио Перес: «Я могу стать чемпионом, безусловно. Нужно побеждать Ферстаппена уик-энд за уик-эндом»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nachtigall
Эта паприка мексиканская в последней гонке вообще ни на что не претендовал,но зато запорол двоим гонку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Якимцев
Как это никто не говорит?)

И вообще что за школьные замашки, а вот он, а вот он 👉
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий