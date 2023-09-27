Эдриан Ньюи: «Жалею, что не поработал с «Феррари», Хэмилтоном и Алонсо, с эмоциональной точки зрения»

Эдриан Ньюи жалеет, что не поработал с Хэмилтоном и Алонсо.

Легендарный конструктор «Ред Булл», также завоевывавший титулы в « » и « », высказался о несостоявшемся переходе в «Феррари». Ньюи отметил, что не менее значимой стала бы работа с чемпионами мира и .

«[« » интересовалась], когда я работал в «Индикаре» – наверное, это не считается – затем в 1993-м и, что примечательно, в 2014-м. Предложение 1993 года было очень заманчивым. Жан Тодт только начал работать. Помню, как он рассуждал, стоит ли нанимать Михаэля [Шумахера] или нет. Хорошая ли это была идея?

Мои переговоры с «Феррари» в 2014-м были связаны исключительно с разочарованием. Я очень не хотел уходить, но мы оказались с неконкурентоспособным двигателем «Рено». Это случилось в первый год – окей, новый регламент. Мы все допускаем ошибки.

Однако мы отправились с Кристианом [Хорнером], Гельмутом [Марко] на встречу с [бывшим исполнительным директором «Рено»] Карлосом Гоном и пытались убедить его повысить бюджет. Гон ответил: «Я абсолютно не заинтересован в «Формуле-1». Я участвую в этом лишь потому, что моя команда маркетинга так говорит. Такой депрессивный бизнес».

Жалею ли я? С эмоциональной точки зрения – думаю, да, в некоторой степени. Да. Но то же относится, скажем, к Фернандо и Льюису – было бы шикарно поработать с ними. Но этого так и не случилось. Иногда все решают обстоятельства – что есть, то есть», – сообщил Эдриан в подкасте Beyond The Grid.

Как «Ред Булл» пришел в «Ф-1»: купил команду за доллар, запутался с пилотами, устроил вечеринку для соперников

Почему технологии «Ф-1» больше не переходят в дорожные машины? Куда делись все чудеса?