Эдриан Ньюи: «Жалею, что не поработал с «Феррари», Хэмилтоном и Алонсо, с эмоциональной точки зрения»

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Эдриан Ньюи жалеет, что не поработал с Хэмилтоном и Алонсо.

Легендарный конструктор «Ред Булл», также завоевывавший титулы в «Уильямсе» и «Макларене», высказался о несостоявшемся переходе в «Феррари». Ньюи отметил, что не менее значимой стала бы работа с чемпионами мира Льюисом Хэмилтоном и Фернандо Алонсо.

«[«Феррари» интересовалась], когда я работал в «Индикаре» – наверное, это не считается – затем в 1993-м и, что примечательно, в 2014-м. Предложение 1993 года было очень заманчивым. Жан Тодт только начал работать. Помню, как он рассуждал, стоит ли нанимать Михаэля [Шумахера] или нет. Хорошая ли это была идея?

Мои переговоры с «Феррари» в 2014-м были связаны исключительно с разочарованием. Я очень не хотел уходить, но мы оказались с неконкурентоспособным двигателем «Рено». Это случилось в первый год – окей, новый регламент. Мы все допускаем ошибки.

Однако мы отправились с Кристианом [Хорнером], Гельмутом [Марко] на встречу с [бывшим исполнительным директором «Рено»] Карлосом Гоном и пытались убедить его повысить бюджет. Гон ответил: «Я абсолютно не заинтересован в «Формуле-1». Я участвую в этом лишь потому, что моя команда маркетинга так говорит. Такой депрессивный бизнес».

Жалею ли я? С эмоциональной точки зрения – думаю, да, в некоторой степени. Да. Но то же относится, скажем, к Фернандо и Льюису – было бы шикарно поработать с ними. Но этого так и не случилось. Иногда все решают обстоятельства – что есть, то есть», – сообщил Эдриан в подкасте Beyond The Grid.

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1 комментарий

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LeChat Ostrowski
всё, что ни случается, всё к лучшему. Феррари многих манит, но можно поломаться о них как Феттель.
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