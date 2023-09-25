Дэймон Хилл: «У Хэмилтона есть полное право выражать свое разочарование»

Дэймон Хилл выступил в защиту Хэмилтона в борьбе с Расселлом на Гран-при Японии.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года считает, что у Хэмилтона было полное право выражать недовольство действиями напарника, который пытался бороться с ним до конца, не уступая позицию.

Как уже сообщалось ранее в немецкой прессе, в ситуацию пришлось даже вмешаться боссу « » Тото Вольффу, который пропускал из-за необходимости перенести плановую операцию.

« весь уик-энд говорил, что при управлении машиной приходится ходить по лезвию ножа, он устал, ему трудно управлять болидом, он отдал все силы. Что он должен был сделать? Остаться позади , у которого были проблемы с шинами? Он сделал свою работу и упорно трудился, чтобы добиться результата.

Он гонщик и хочет добиваться лучших результатов. Все эти причитания в адрес команды конечно не очень нужны, ведь они должны быть одной командой, но в конце концов это просто инстинкты, а Льюис настоящий гонщик.

Так что у Хэмилтона есть полное право выражать свое разочарование. Ему пришлось надавить на команду, чтобы заставить отказаться от концепции болида с боковыми понтонами минимального размера. Но о чем говорит тот факт, что ему пришлось добиваться этого? Топая ногами, настаивая на своем? Он заставил команду изменить направление развития болида, но было уже поздно.

К тому же, он ведь не проектировщик. А гонщик в таких вопросах не может спорить с профессиональным инженером, выпускником Кембриджа. Но что-то внутри подсказывает тебе: «Все остальные идут другим путем, а мы этим, и при этом именно мы не получаем результата». И соревновательный дух внутри Льюиса подсказывает ему, что он должен донести это до команды. И он ведь может ошибаться! Если в такой ситуации гонщик потащит за собой команду, выбрав неправильное направление, это может обернуться позором», – рассказал .

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